Lewandowski: Liverpool vahvoilla Valioliigan mestaruusjahdissa – ”Klopp on tarpeeksi armoton”

Bayern Münchenin puolalainen tähtihyökkääjä Robert Lewandowski näkee Liverpoolin olevan vahvoilla tämän kauden Valioliiga-mestaruustaistelussa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Lewandowski on erityisen vakuuttunut Liverpool-manageri Jürgen Kloppin kyvyistä.

Klopp tunnetaan erityisesti nopeita tilanteenvaihtoja (puolustuksen pikainen kääntäminen hyökkäykseksi ja toisinpäin) painottavan, vauhdikkaan pelin valmentajana. Saksalaisen Kloppin joukkueet pyrkivät usein prässäämään korkealta ja aggressiivisesti.

”Kloppin kanssa Liverpool taistelee tällä kaudella mestaruudesta. Pep [manageri Guardiola ] ja Manchester City eivät tee tittelin voittamisesta kenellekään helppoa, mutta Liverpoolilla on todellinen mahdollisuus”, Kloppin alaisuudessa Dortmundissa vuosina 2010–2014 pelannut Lewandowski kertoi.

Lewandowski muistutti myös hyödyistä, kun Liverpool ei pelaa tällä kaudella Euroopan seurajoukkuekilpailuissa.

”Se, etteivät he ole Euroopan kilpailuissa, voi todella auttaa heitä olemaan peleissä tuoreina ja selviämään ilman loukkaantumisia. Vaikka Klopp hymyilee aina, hän on tarpeeksi armoton hyödyntämään tämän”, Lewandowski analysoi.

Lewandowski sanoo nähneensä joitakin Liverpoolin pelaamia pelejä Kloppin aikakaudella. Liverpool teki Kloppin kanssa kolmivuotisen sopimuksen lokakuussa 2015.

”Voi nähdä, että pelaajat nauttivat hänelle pelaamisesta. Hän on kuin isähahmo ja koska pelaajat luottavat häneen, ollaan hänen metodeilleen ja ideoilleen täysin avoimina. Pitkällä aikavälillä se on pelille ja joukkueelle hyödyksi.”

Liverpool on aloittanut Valioliiga-kautensa suhteellisen hyvin. Liverpoolilla on kasassa 16 pistettä, ja joukkue on sarjassa neljännellä sijalla. Sarjakärki Manchester Cityyn eroa on vain kaksi pistettä.

Viime kaudella Liverpool sijoittui Valioliigassa kahdeksanneksi.