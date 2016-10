Vitjaz-maalivahti Säterin lääkkeet Jokereita vastaan: ”Sumppu keskialueelle ja maalin eteen”

Helsingin Jokerit kohtaa tiistaina kotonaan KHL:n pieniin seuroihin lukeutuvan Vitjaz Podolskin ottelussa, jonka ennakkoasetelmat ovat kutkuttavan tasaiset. Vitjaz on KHL:n läntisen konferenssin sijalla kymmenen, yhden pykälän Jokereiden alapuolella.

Otteluun piirtyy myös vieraiden osalta mielenkiintoista suomalaissävytettä, kun Vitjazin avainpelaajiin lukeutuvat maalivahti Harri Säteri ja hyökkääjä Miro Aaltonen.

Säteri on torjunut yhtä vaille kaikki joukkueensa ottelut 93,7:n prosentin varmuudella ja tuntuu vain nauttivan kiekkotulituksesta, johon hän Vitjaz-maalilla näkökulmasta riippuen pääsee tai joutuu.

”Olemme ainakin ennakkoon alemman keskikastin porukka ja yleensä vähän jaloissa. Hyvin olemme pystyneet vääntämään. Se 30+ kiekkoa tulee per ottelu, mutta se on vaan hyvä, pysyy rytmi”, Säteri sanoo Jokerien tiedotteessa.

Ensimmäistä KHL-kauttaan pelaava Miro Aaltonen on puolestaan Vitjazin sisäisen pistepörssin kakkonen tehoin 5+5, kun otteluita on takana 14.

”Hyvin on sujunut, ei ole ollut mitään hankaluuksia. Sain heti hyvät pelikaverit, ja [ Aleksei ] Kopeikinin ja [ Mario ] Kempen kanssa klikkasi saman tien. Harri on auttanut käytännön asioissa, kun yhteistä kieltä ei aina löydy, kertonut matkustamisesta ja sen sellaista, Aaltonen kertoi.

Kotihallissaan Vitjaz voitti syyskuun loppupuoliskolla peräti neljä ottelua putkeen. Kahdessa edellisessä vierasottelussaan Lokomotiv Jaroslavlia ja Moskovan Dinamoa vastaan Vitjaz on kuitenkin onnistunut maalinteossa vain kerran.

”Kotona olemme pelanneet hyvin, mutta vieraissa on tökkinyt maalinteko ja peli muutenkin. Vastassa on ollut huippujoukkueita, mutta pystymme pelaamaan paljon paremminkin. Sama draivi, joka meillä on kotona, pitää saada tänne vieraskaukaloihinkin”, Aaltonen kuvailee.

Myös Jokerit on esiintynyt ailahtelevasti. Helsinkiläisjoukkue hävisi viime viikon vieraskiertueella kolmesti peräkkäin, mutta katkaisi tappioputken sunnuntaina 4–3-kotivoitolla Lokomotivista.

Säteri odottaa Jokereiden hallitsevan kotiottelussaan kiekkoa, mutta ennustaa joukkueensa estävän kiekkosateen jo hyvissä ajoin.

”Jokerit painaa vähän enemmän, ja me laitamme sitten oman sumppumme keskialueelle ja maalin eteen”, Säteri naurahti.