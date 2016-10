Englantilainen tv-yhtiö kiinnostui Suomen MM-karsintaottelusta – syynä ei tosin ole Huuhkajat

Ismo Uusitupa HS

Jalkapallon MM-karsintaotteluita Britanniassa televisioiva Sky on nostanut Islanti–Suomi-MM-karsintaottelun näkyvästi esille verkkosivuillaan.

Sky näyttää torstaina lukuisia MM-karsintaotteluja, mutta ”paikallisten” joukkueiden otteluiden (Itävalta–Wales ja Irlanti–Georgia) lisäksi Skyn jalkapallosivuston etusivulla mainostetaan Islanti–Suomi-ottelua.

Valitettavasti syy tähän ei ole Huuhkajat vaan Islanti, joka pudotti kesän EM-kisoissa Englannin jatkosta neljännesvälierissä.

Islanti ja sen kannattajat ihastuttivat monia jalkapallofaneja ympäri Eurooppaa. Englannissa ei ehkä voi puhua ihastuksesta, mutta kiinnostus maata kohtaan on säilynyt.

Sky on myös antanut vedonlyöntikertoimet ottelulle: Islannin voittokerroin on 1,7 ja Suomen 5,5. Tasatuloksen kerroin on 3,5.