Pakkoloma rohkaisi Matti Heikkisen pitämään vapaaehtoista lomaa kesken harjoituskauden: ”On tavallaan voitolla ja saanut asioita pankkiin”

Vuosi sitten hiihtäjä Matti Heikkinen oli viiden viikon pakkolomalla alaselän rasitusmurtuman takia.

Suksille hän palasi marraskuussa odotettua aiemmin, ja kaudesta kehkeytyi kokonaisuutena uran paras.

Näitten kokemusten rohkaisemana Heikkinen on parhaillaan vajaan parin viikon lomalla. Se tarkoittaa, että hän viettää normaalia perhearkea eikä tee mitään harjoitteluun vivahtavaa.

”Tärkein anti on irtautua urheilijan arjesta. Tämä on aika kaavamaista ja kurinalaista työtä. On mukava elää vähän rennompaa elämää, eikä tarvitse miettiä esimerkiksi sitä, miten paljon tämä päivä vaikuttaisi huomiseen harjoitukseen”, Heikkinen sanoi tiistaina Helsingin keskustassa Sanomatalon Mediatorilla, missä vietettiin Lahden MM-kisojen Road to Lahti -tilaisuutta.

Heikkisen harjoituskausi on sujunut niin hyvin, että suunniteltua lomajaksoa hän voi viettää levollisin mielin.

”Kun on tehnyt jo touko-, kesä-, elo- ja syyskuun määrätietoisesti asioita ja selvästi kehittynyt, on tavallaan voitolla ja saanut asioita pankkiin. On hyvä katkaista se putki ennen kuin se olisi pakko katkaista vaikka jonkin loukkaantumisen tai väsymisen takia.”

Millä osa-alueilla olet kehittynyt?

”Paidan hihat jonkin verran kiristävät. Sillä puolella. Yleinen jaksaminen on myös pykälän verran parempaa. Tavoitteena on olla vielä pelipaikoilla, kun yhteislähtökilpailuja ruvetaan ratkaisemaan. Siihen se jaksaminen ja käsivarsien laajentuminen on hyvä lääke.”

Kilpailukauden aloittamisessakin Heikkisellä on kaikuja viime kaudelta, jolloin hän pääsi tositoimiin vasta joulukuussa ja suoraan maailmancupissa.

Nyt hän kilpailee ensimmäisen kerran vasta marraskuun lopulla Rukan maailmancupissa, jossa ohjelmassa on 15 kilometriä (p) väliaikalähdöllä.

Kotimaan perinteiset ensilumen kisat Muoniossa ja Rovaniemen Suomen cup jäävät siis väliin.

”Minulle on tärkeää saada harjoitella marraskuu rauhassa. Tavoite on olla heti hyvässä kunnossa, että tulee heti alkuun tasaisia hyviä kisoja.

Viime vuoden kokemukset Tour de Ski -kiertueelta olivat Heikkiselle niin myönteisiä ja rohkaisevia, että Lahden MM-hiihtojen läheisyydestä huolimatta hänen tavoitteenaan on hiihtää Tour loppuun saakka.

”Viime vuoden Tourilla opin hyvin paljon, vaikka sairastuin tammikuussa.”

Viime viikolla Heikkinen palasi maajoukkueen tehopainotteiselta leiriltä Slovenian Planicasta.

”Siellä mätettiin niin paljon kuin miehestä lähti irti. Kymmeneen päivään tuli 5–6 tehoharjoitusta.”

Ensi viikolla Heikkinen matkustaa maajoukkueen leirille, joka pidetään Katalonian rannikolla Calellassa.

”Siellä harjoittelu on pääosin aerobista.”

Marraskuun alussa alkaa varsinainen hiihtoharjoittelu Lapin ensilumilla.

