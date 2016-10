MM-kisasuosikit valmiina tuhoamaan vastustajansa – Suomen elektronisen urheilun maajoukkue hioi kisakuntoaan Vierumäen urheiluopistolla

Fakta Elektronisen urheilun MM-kisat Indonesian Jakartassa käydään torstaista sunnuntaihin elektronisen urheilun kahdeksannet MM-kisat. Kisoissa pelataan tällä kertaa League of Legendsia, Hearthstone: Heroes of WarCraftia ja Counter-Strike: Global Offensivea. Suomen Counter-Strike-joukkueen pelaajat Niko Kovanen, Juho Lampinen, Miikka Kemppi, Tony Niemelä ja Aleksi Virolainen edustavat maajoukkueen ulkopuolella suomalaista ENCE eSports -joukkuetta. Hearthstonessa kilpaileva Janne Aho on yksilöpelaaja. Vuosi sitten Koreassa Joona Sotala voitti StarCraft II:ssa MM-kultaa. Tällä kertaa StarCraft II ei ole kuitenkaan elektronisen urheilun MM-ohjelmassa. MM-kisat ovat elektronisessa urheilussa poikkeustapaus. Kaikissa muissa kilpailuissa pelaajat ovat maan sijaan joukkueen riveissä perinteisen urheilun seurojen tapaan. ”MM-kisat ovat vielä aika pienet kisat, mutta arvostusta nostaa se, että ne ovat ainoat kisat, joissa edustetaan omaa maata. Jos verrataan palkintopotteja, CS:lle on jaossa 20 000 dollaria, kun isoimmissa kisoissa pottina on yli miljoona”, Suomen joukkueenjohtaja Petri Hämälä sanoo.

Sanovatko nimet Niko ”naSu” Kovanen, Juho ”Juhob” Lampinen, Miikka ”SuNny” Kemppi, Tony ”arvid” Niemelä ja Aleksi ”Aleksib” Virolainen mitään? Eivät ehkä vielä, mutta he ovat tietokoneilla tahkottavan lajinsa tähtiä, jotka omalta osaltaan koettelevat perinteisiä käsityksiä siitä, mitä on urheilu.

He ovat Suomen MM-mitalitoivoja lajissa, jonka mestaruusturnauksissa liikkuvat parhaimmillaan miljoonapotit.

Elektronisen urheilun eli videopelien kilpailullisen pelaamisen MM-kisat käydään torstaista sunnuntaihin Indonesian Jakartassa. Kovanen, Lampinen, Kemppi, Niemelä ja Virolainen muodostavat siellä Suomen viisihenkisen joukkueen taktisessa ammuntapelissä Counter-Strike: Global Offensivessa.

Pelaaja kuuluu Counter-Strikessa (CS) terroristien tai erikoisjoukkojen joukkueeseen. Tavoitteena on tappaa vastakkaisen joukkueen pelaajat, virittää pommi tai purkaa se.

CS:ssä reaktioiden on pelattava salamannopeasti, pään on pysyttävä kylmänä, ja joukkuetaktiikan täytyy olla selkäytimessä. Suomen joukkueella nämä ominaisuudet ovat kunnossa.

”Saimme CS:ssä aika lailla Suomen parhaan joukkueen kasaan, ja tavoitteemme ovat ehdottomasti finaalissa, mikseivät turnauksen voitossa. Mitalia lähdetään hakemaan”, joukkueenjohtaja Petri Hämälä sanoo.

Suomen menestysmahdollisuuksia parantaa se, että elektronisessa urheilussa MM-kisat ovat vielä aika pienen mittakaavan turnauksia, eikä niissä ole moniakaan parhaista pelaajista. Vain Kiina on Suomelle ennalta tuttu joukkue.

”Kiinan TyLoo-niminen joukkue on varmaan suosikkina, mutta voittamaan lähdemme kuitenkin. He ovat pärjänneet turnauksissa hyvin ja ovat tuolla oikeastaan ainoa toinen hyvä tiimi”, pelin sisäisenä johtajana toimiva Niko Kovanen sanoo.

Suomella on edustusta joukkuepeli CS:n ohella digitaalisessa Hearthstone: Heroes of Warcraft -keräilykorttipelissä, jota Hämälä kuvaa Pokémon-keräilykorttien ja pokerin yhdistelmäksi.

Hearthstone on yksi vastaan yksi pelattava peli, jossa on tavoitteena tappaa toisen pelaajan sankari eri korteilla. Korttityyppejä ovat aseet, loitsut ja käskyläiset, joilla hallitaan pöytää.

Hearthstonessa suomalaisista pääsee tuleen SM-kisat voittanut Janne ”Janetzky” Aho. Hänet tunnetaan aggressiivisena ja yllätyksellisenä pelaajana, jonka siirtoja on vaikea ennakoida.

”Hearthstonessa tavoite on päästä pudotuspeleihin eli lohkosta jatkoon ja siitä sitten eteenpäin. Mitali on totta kai silmissä, mutta pelin luonne aiheuttaa aika paljon varianssia. Ei pysty suoraan sanomaan, että nyt ollaan ylivoimaisia tai altavastaajia. Jokainen ottelu on aika paljon kiinni siitä, mitä kortteja tulee pakasta, eikä pelkästään pelitaito ratkaise”, Hämälä kertoo.

Janne Aho on valmistautunut MM-kisoihin osallistumalla Norjassa järjestettävään turnaukseen, mutta CS-joukkueen valmistautuminen muistuttaa paneutumiseltaan perinteisen urheilun arvokisavalmisteluja.

Joukkue on ollut Vierumäellä leirillä, jonka aikana on haettu Indonesiaan oikeanlaista vuorokausirytmiä, hiottu peliä yhdessä valmiiksi ja valmentauduttu henkisesti.

”Henkinen valmennus on aika lailla samaa kuin perinteisissä urheilulajeissa. Vierumäen ihmiset ovat vetäneet harjoituksia, ja näissä aina valmennetaan ihmistä – oli lajina sitten jääkiekko, ammunta tai elektroninen urheilu”, Hämälä sanoo.

Vierumäellä päivät ovat alkaneet kahdeksalta aamuherätyksellä ja jatkuneet toiminnan täyteisesti aina iltakymmeneen saakka.

”On tämä leiri kai hyödyllinen ollut. Meillä on kaksi uutta pelaajaa [Niemelä ja Virolainen], emmekä ole oikein nähneetkään heitä ennen leiriä. Olemme viettäneet aikaa yhdessä ja päässeet pelailemaan ja treenaamaan enemmän”, Niko Kovanen sanoo.

”Olemme myös heränneet aikaisin aamulla, kun on ollut sellainen idea, että unirytmimme kääntyisi. Sen takia täällä on ollut vähän väsynyttä porukkaa koko viikon ajan”, Kovanen jatkaa.

CS-joukkueen sisäinen työnjako on hioutunut selkeäksi: Pelin sisäinen johtaja on Kovanen. Lampinen taas operoi tarkkuuskiväärillä ja on Virolaisen kanssa avaamassa Suomen peliä. Kemppiä kutsutaan vaikeiden tilanteiden erikoismieheksi, ja Niemelä on jokapaikanhöylä.

”Kun jotain tapahtuu ja pelissä kuolee pelaajia, meiltä on yleensä Miikka [Kemppi] jäljellä. Hän on viimeinen mies, joka hoitelee tilannetta. Tony [Niemelä] taas tukee kaikkien muiden suoritusta”, ”el capitaniksi” itseään kutsuva Kovanen täsmentää.

Joukkueenjohtaja Hämälän roolina Indonesiassa on ”kaiken koordinointi”.

”Katson, että kaikki aamupaloista kyyteihin ja tietokoneisiin on kunnossa.”

”Lisäksi meillä on mukana huoltaja ja mediahenkilö, joka pitää Suomen kansan ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu.”