Rooney kyllästynyt jatkuviin uteluihin pelipaikastaan: ”Pelaan, missä valmentaja haluaa minun pelaavan”

Englannin jalkapallomaajoukkue valmistautuessa MM-karsintaotteluun Maltaa vastaan on spekuloitu jälleen sillä, mikä on kapteeni Wayne Rooneyn pelipaikan kohtalo.

Rooney on pelannut kiistatta uransa parhaat ottelut hyökkääjänä, mutta esimerkiksi Englantia valmentanut Roy Hodgson sijoitti hänet jalkapallon EM-kisoissa keskikentälle. Rooney päätti samalla paikalla myös viime kautensa Manchester Unitedissa Louis van Gaalin alaisuudessa.

Manchester Unitedissa toukokuussa komennon ottanut José Mourinho on sijoittanut Rooneyn jälleen hyökkäävämpään rooliin. Rooney pelasi kuitenkin viime kuussa Englannin MM-karsintapelissä Slovakiaa vastaan puolustavana keskikenttäpelaajana.

Kun Sam Allardyce sai arkaluontoisten korruptiopaljastusten jälkeen maajoukkueen peräsimestä kenkää, spekulaatiot Rooneyn pelipaikasta ryöpsähtivät jälleen käyntiin.

Rooney on jo uteluihin lopen kyllästynyt.

”En tiedä, se on Garethin (maajoukkueen väliaikaisen päävalmentaja Southgaten ) asia. Kysymys siitä, missä pelaan... alan olla väsynyt vastaamaan kysymykseen, pelaanko hyökkääjänä, keskikentällä vai kymppipaikalla (paikka keskikentän ja hyökkääjien välissä)”, Rooney sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Olen vastannut samaan kysymykseen monta kertaa, ja vastaus on sama: pelaan, missä valmentaja haluaa minun pelaavan.”

Rooney sanoi olevansa varma, että Southgaten antamat ohjeet saavat hänestä esiin parhaan suorituskyvyn.

Rooneyn asemasta tekee entistä kimurantimman se, että hän on istunut penkillä Unitedin kolmessa edellisessä ottelussa. Hän on epätavallisessa tilanteessaan hakiessaan peliaikaa Englannin maajoukkueesta.

”Totta kai sitä haluaa päästä jalkapalloilijana pelaamaan, mutta tämä on työni. Rakastan jalkapalloa ja rakastan olla osa joukkuetta. En toki ole ollut nyt Manchester Unitedin avauksessa, mutta minun täytyy tehdä kovasti töitä päästäkseni takaisin avauskokoonpanoon. Niin teenkin, ja kun saan mahdollisuuden, minun täytyy käyttää se”, Rooney sanoi.

Rooney ilmoitti ”tukevansa täysin joukkuetta ja pelaajia, valmentajaa ja Manchester Unitedia”.

”Totta kai haluan olla mukana, mutta tärkein asia on, että voitamme”, Rooney totesi.

United on käynnistänyt Valioliiga-kautensa kohtalaisesti: seitsemästä ottelusta on kasassa 13 pistettä, ja joukkue on sarjassa kuudennella sijalla viisi pistettä sarjakärki Manchester Citya perässä.

Englannin maajoukkue sen sijaan haki MM-karsinta-avauksessaan vierasvoiton Slovakiasta Adam Lallanan viime hetken lisäaikamaalilla 1–0. Maltan Englanti kohtaa kotonaan lauantaina.

”Meidän täytyy olla valmistautuneita tekemään hommamme. En ole varma, olenko taas avauksessa, mutta meidän täytyy ottaa kolme pistettä, jotka saimme viime pelistämmekin”, Rooney sanoi.