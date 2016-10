Southgate valmentaa Englantia neljä ottelua, mutta kuka ottaa vastuun sen jälkeen?

Sam Allardycen erottua syyskuun lopussa häneen kohdistuneiden korruptiosyytösten takia Englannin jalkapallomaajoukkueen managerin paikan otti Gareth Southgate – väliaikaisesti.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkuetta aiemmin valmentanut Southgate tulee olemaan päävalmentajana seuraavat neljä ottelua, ja tämän jälkeen selviää jatkaako hän managerina vai valitaanko tehtävään joku muu. HS kartoitti mahdolliset seuraajaehdokkaat Sam Allardycen tilalle.

Lähteenä on käytetty Britannian yleisradioyhtiö BBC:tä ja muita brittimedioita.

Alan Pardew

Anthony Devlin / Reuters

55-vuotiasta Crystal Palacen brittiläistä manageria Alan Pardew’ta on huhuiltu mahdolliseksi tulevaksi Englannin päävalmentajaksi.

Pardew on urallaan valmentanut muun muassa West Hamia, Charltonia ja Newcastlea, tosin heikoin tuloksin. Hänen paras saavutuksensa Crystal Palacen managerina on FA Cupin finaalipaikka viime kaudella, joka päättyi 2-1 tappioon Manchester Unitedia vastaan.

Pardew käyttää mielellään 4-3-3-pelisyysteemiä nopeilla laitahyökkääjillä höystettynä. Myös entinen Englannin manageri Roy Hodgson ajoi läpi samaista pelisysteemiä kesän EM-kisoissa.

Pardew tosin itse on sanonut, että haluaa tällä hetkellä keskittyä Crystal Palaceen, eikä aio hakea Englannin managerin paikkaa.

Steve Bruce

Toinen mahdollinen kandidaatti on 55-vuotias britti Steve Bruce.

Englannin jalkapalloliitto FA haastatteli Brucea kesällä Roy Hodgsonin eroamisen jälkeen. Bruce lähti Hull Cityn managerin paikalta heinäkuussa ja on siitä lähtien ollut vailla valmentajan pestiä.

Hullin aikanaan hän käytti innokkaasti 3-5-2-pelisysteemiä, joka saattaisi sopia hyvin Englannin hyökkääville laitapuolustajille Kyle Walkerille, Danny Roselle ja Luke Shawelle.

Aston Villan manageri Roberto Di Matteo erotettiin 3.10. surkeiden peliesitysten jälkeen. Nyt Steve Brucea pidetään myös Aston Villan mahdollisena managerina, joten nähtäväksi jää, minne Brucea ollaan seuraavaksi viemässä.

Eddie Howe

38-vuotiasta Bournemouthin manageria Eddie Howea pidetään yhtenä Englannin parhaista nuorista valmentajista. Hän on esimerkiksi auttanut Bournemouthia nousemaan Valioliigaan.

Carl Recine / Reuters

Howen taktiikka on lähes päinvastainen verrattuna Allardyceen. Howe tykkää hyökkäävästä pelaamisesta, jossa pallo pelataan syöttöjen kautta alhaalta puolustuksesta ylös. Mutta kuten Allardyce, myös Howe uskoo jääräpäisesti oman tyylinsä olevan ainoa oikea tapa pelata jalkapalloa.

Howe on Pardewin tavoin sanonut olevansa tällä hetkellä sitoutunut oman joukkueensa valmentamiseen. Hän ei ole sanomansa mukaan myöskään saanut yhteydenottoja FA:lta.

Howe on kuitenkin kertonut, että Englannin maajoukkueen valmentaminen olisi se ”äärimmäisin ja lopullisin työ”. Howe yhdistettiin kesällä Englannin managerin paikkaan, kun Roy Hodgson erosi EM-katastrofin jälkeen.

Arsene Wenger

Ranskalainen Arsenal-manageri Arsene Wenger on pitkäaikaisin ja menestynein ulkomainen valmentaja Englannissa. Hän on voittanut 15 pokaalia 20-vuotiaan Arsenal-taipaleensa aikana. Ei siis ihme, miksi ranskalainen on myös yhdistetty Englannin tulevaksi manageriksi hänen suuren kokemuksensa ja menestyksensä vuoksi.

Wenger sanoi heinäkuussa, että voisi harkita Englannin päävalmentajan pestiä, mutta vasta kun hänen sopimuksensa Arsenalin kanssa päättyy. Sopimus loppuu ensi kesänä. 20 yhteisen Arsenal-vuoden juhlapäivän alla Wenger vastasi medialle Englannin managerin pestiä koskevaan kysymykseen: ”Jos joku päivä olen vapaa, niin mikä ettei”.

Dylan Martinez / Reuters

Glenn Hoddle

Kukaan Englannin manageri ei ole koskaan luotsannut Englannin maajoukkuetta uudestaan pitkäaikaisella pestillä, joten 58-vuotiaan Glenn Hoddlen mahdollisuudet ovat aika ohuet.

Entinen Englannin keskikenttäpelaaja oli Englannin maajoukkueen managerina vuosina 1996-1999. Hän muun muassa johti Englannin MM-kisoihin vuonna 1998 16 parhaan joukkoon.

Hoddle sai potkut seuraavana vuonna vammaisiin ihmisiin liittyvillä kommenteillaan.

Pelatessaan Hoddle oli luova keskikenttäpelaaja, joten ei liene ihme, että taktiikoissaan hän pitää enemmän pallonhallinnan säilyttämisestä kuin pallon suunnattomasta räiskimisestä boxiin.

Hoddle on edelleenkin arvostettu jalkapallotaktikko, mutta FA ei välttämättä halua lisää henkilöitä, jotka saattavat huonontaa liiton pr-suhteita, kun juuri yhdestä maineen tahraajasta, Sam Allardycesta, on päästy eroon.

Kirjoittaja on Kulosaaren Yhteiskoulun yhdeksäsluokkalainen, joka on tutustumassa työelämään Helsingin Sanomien urheilutoimituksessa.