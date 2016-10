AC Milanin hyökkääjätaituri ihmettelee seuransa faneja: ”Mikä Milanissa on väärin? He vain hylkäävät sinut”

Italian Serie A -joukkue AC Milanin hyökkääjäpelaaja Keisuke Honda ihmettelee seuran fanien toimintaa. Hondan mukaan fanit ovat pakkomielteisiä tuloksia kohtaan, mutta tuki loppuu lähes kokonaan, kun joukkueella on vaikeaa, uutistoimisto Reuters kertoo.

”Japanissa ei buaata käytännössä ollenkaan. Milanissa sitä on mielestäni aivan liian paljon”, Honda sanoi.

”Mikä Milanissa on väärin? Pelin aikana he vain hylkäävät sinut. En tunne lainkaan rakkautta.”

Seitsemän kertaa Mestarien liigan voittanut AC Milan on jäänyt viimeisenä viitenä vuonna ilman suuria palkintoja. Serie A:n joukkue on voittanut viimeksi vuonna 2011.

Viime kaudella AC Milan jäi sarjassa seitsemänneksi. Milan on tällä kaudella seitsemän pelatun ottelun jälkeen Serie A:ssa kuudentena.

”Heti, kun alat voittaa, he kohtelevat sinua kuin perheenjäsentä. Mikä siis heidän kanssaan on? Merkitsevätkö vain numerot, voittaminen ja häviäminen? He ovat pakkomielteisiä vain tuloksia kohtaan”, Honda pohti.

Honda valmistautuu parhaimmillaan Japanin maajoukkueen kanssa Irakia ja Australiaa vastaan käytäviin MM-karsintaotteluihin.