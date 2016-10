Ilonen, Kakko ja Korhonen tunnelmoivat Skotlannin klassikkokisalla – ”Seutu maailman kauneimpia”

Suomella on täysi edustus viikon loppupuolella Euroopan-kiertueen klassikkokisassa Skotlannissa. Niin Mikko Ilonen, Roope Kakko kuin Mikko Korhonen osallistuvat St. Andrewsin Old Coursella, Carnoustiessa ja Kingsbarnsissa käytävään Alfred Dunhill Links Championshipiin, joka on pelaajien suosikkilistan kärjessä.

Suosioon vaikuttaa osin muhkea palkintopotti: voittaja kuittaa sunnuntaina Old Coursen neljännen kierroksen jälkeen 711 000 euroa. Sitäkin enemmän vaikuttaa romanttinen paikka, joka hivelee golfarien mieltä.

”Tämä seutu on maailman kauneimpia, mikäli arvostaa golfromantiikkaa ja lajin historiaa. Pro-am-pelimuodosta johtuen pitää kiekoille varata mukaan paljon vaatetta ja malttia; odotteluja on luvassa. Tarinankertojia on toivottavasti ryhmissä mukana”, Kakko pohti tiedotteessa.

”Oma peli tuntuu hyvältä ja ennusteen mukaan tulee ihan kunnon tuulta, mikä sopii minulle hyvin”, aiemmilla kerroillaan (2014 ja 2015) kolmen kierroksen jälkeen karsiutunut Kakko jatkoi.

Myös Mikko Ilonen tunnelmoi Alfred Dunhill Links Championshipilla. Hän on pelannut vuonna 2001 käynnistyneen kisan 14 kertaa, ja Old Course -kentältä hänellä on ammattilaiskisoista peräti 26 kierroksen kokemus.

”Old Course on näistä kolmesta (Alfred Dunhill Links Championshipin) kentästä se joka minua eniten kiehtoo jo tunnelmansa johdosta. Hienoja kenttiä toki kaikki, Kingsbarns on ehkä lomagolfiin sopivin”, Ilonen pohti.

Ilonen on menestynyt kilpailussa kohtalaisesti, vaikka kärkisijoitukset ovatkin jääneet uupumaan. Ilonen on golfannut Skotlannin kisassa kymmenesti välille 22–51.

Mikko Korhoselle startti Alfred Dunhill Championshipissa on uran toinen. Vuonna 2011 hän oli kisassa 20:s.

”Maanantaina tultiin paikalle ja Kingsbarns ja Carnoustie on jo pelattu. Keskiviikkona sitten Old Course. Paikka on aivan upea, ei voi valittaa! Eri peli taas, kyllä saa totutella pintoihin ja näkymiin”, Korhonen kertoi.

”Matalia lyöntejä tulee jonkin verran, riippuen tuulesta. Kyllähän tämä links-golf on vaikea laji, kun sitä pelaa niin vähän. Nöyrin mielin lähdetään kisaamaan”, Korhonen sanaili.

Korhosen vire on viime kisojen perusteella suomalaiskolmikon paras. Hän on golfannut kolmessa edellisessä Euroopan-kiertueen kisassaan mukiinmenevät sijoitukset 28, 45 ja 10.

Ilonen on taas sijoittunut edellisissä kisoissaan 53:nneksi, 131:nneksi ja 12:nneksi ja Kakko 57:nneksi, 120:nneksi ja 103:nneksi.

Alfred Dunhill Links Championship käynnistyy torstaina.