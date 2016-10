Islannin päävalmentaja: Tunnemme Hasse Backen hyvin

Reykjavik

Huonoja uutisia Suomen maajoukkueelle: Islannin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Heimir Hallgrímsson tuntee Suomen päävalmentajan erittäin hyvin. Hans Backen saattaa olla vaikea yllättää Hallgrímssonia torstain MM-karsintaottelussa Reykjavikissa.

”Tiedämme paljon Hasse Backesta ja siitä, miten hän valmentaa. Hän on tehnyt oikeita asioita Suomen maajoukkueessa. Hän aloitti organisoimalla puolustuksen. Hän valitsi Suomelle vahvoja harjoitusvastustajia, kuten Belgian, Italian ja Saksan, ennen Kosovo-ottelua. Sellaisia vastustajia ei valita hyökkäyksen hiomiseen. Se oli fiksu tapa häneltä joukkueen organisoimiseksi”, Hallgrímsson kehui keskiviikon lehdistötilaisuudessa Backea.

Hallgrímssonin mukaan Suomen vahvuus on tiivis puolustus.

”Se on silti hyvä pallonhallintajoukkue, joka syöttelee hyvin. Suomi on fyysinen joukkue, joka tekee hyvin töitä. Joukkueessa on todella hyviä yksilöitä. Pitää ottaa paljon asioita huomioon, kun pelaa Suomen kaltaista joukkuetta vastaan”, Hallgrímsson sanoi.

Konsultoitko Lars Lagerbäckiä Suomen uudesta päävalmentajasta?

”Puhuimme hänestä silloin, kun hänet nimitettiin tehtävään, koska silloin tiesimme olevamme samassa karsintalohkossa. Lagerbäck sanoi, että Backe pelaa varmasti 4–4–2-ryhmityksellä. Se oli hänen tietonsa, joka lensi saman tien roskiin”, Hallgrímsson vastasi huvittuneena.

Hallgrímsson kertoi tavanneensa Backen pari viikkoa sitten valmentajaseminaarissa.

”Hän on todella mukava mies”, Hallgrímsson sanoi.

Suomen 3–5–2-ryhmitys ei tule mitenkään outona asiana Islannille eteen, sillä Islanti kohtasi jo kesän EM-turnauksessa samanlaisella ryhmityksellä pelanneita joukkueita.

”Itävalta yllätti meidät EM-turnauksessa pelaamalla sillä ryhmityksellä. Selvisimme siitä melko hyvin. Meille ei ole suurta merkitystä, sillä minkälaista systeemiä vastaan pelaamme. Tiedämme tietenkin, että viiden miehen puolustuslinjaa on vaikeampi lyödä kuin neljän pelaajan linjaa. Asioita pitää tehdä hieman eri tavalla, jos Suomi pelaa sillä systeemillä”, Hallgrímsson vastasi Helsingin Sanomien kysymykseen.

Jukka Gröndahl / HS