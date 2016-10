Backe: ”En pohdi vielä jatkoani”

Reykjavik

Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Hans Backe halusi keskiviikkona selventää puheitaan, jotka on hänen mukaansa ymmärretty väärin.

”On epärealistista ajatella, että puhuisin maajoukkueen jättämisestä, jos saisimme parista kilpailullisesta ottelusta huonoja tuloksia. Puhuimme [haastattelussa] siitä, että ensi vuonna viiden kuuden ottelun jälkeen olisi normaalia tehdä analyysiä siitä, miten pelit ovat menneet. En ymmärrä, miksi asia pompahti esille ensimmäisen ottelun jälkeen”, Hans Backe kertoi keskiviikon lehdistötilaisuudessa Reykjavikissa.

”En rupeaisi pohtimaan jatkoani kahden ottelun jälkeen. Niin ei käy koskaan”, Backe tähdensi.

Helsingin Sanomat kysyi Backelta, minkä verran hän on ehtinyt harjoitella joukkueensa kanssa hyökkäyspeliä.

”Harjoittelimme tänään [keskiviikkona] 45 minuuttia hyökkäyspeliä ja hyökkäyspään erikoistilanteita. Tiistaina harjoittelimme suurin piirtein saman verran. Maanantaina lähinnä kävimme läpi puolustus- ja hyökkäystaktiikkaa. Tiistaina meidän piti harjoitella varovasti, etteivät pelaajat loukkaannu, kun viikonlopun peleistä on kulunut vasta pari vuorokautta”, Backe vastasi kysymykseen.

Backen mukaan tämä on kova viikko joukkueelle, kun ensin torstaina on karsintaottelu Islantia vastaan, sunnuntaina Tampereella Kroatiaa vastaan ja välissä perjantaina matkapäivä Reykjavikista Tampereelle.

”Tällä viikolla katsomme paljon ottelutallenteita ja käymme henkilökohtaisia keskusteluita pelaajien kanssa. Emme saa kuormittaa pelaajia liikaa informaatiolla”, Backe jatkoi.

Backelta kysyttiin, mikä erottaa tällä hetkellä Islantia ja Suomea.

”Kurinalaisuus. Islannin pelaajat ovat hyväksyneet pelitavan, jolla heidän pitää pelata”, Backe sanoi.

Backen mukaan Suomen joukkue on vielä prosessissa. Hän on toistuvasti puhunut siitä, että pelaajien pitää ottaa kuvainnollisesti seuran muistikortti päästään ja korvata se maajoukkueen muistikortilla tullessaan maajoukkueleirille.

” Tiedän, että Lasse [Islannin entinen päävalmentaja Lars Lagerbäck ] teki samoin Islannissa. Se toimi hänelle, ja se on avainasia myös meille. Toivottavasti siihen ei mene liian kauan aikaa. Olen jo nähnyt, että pelaajat ovat pääsemässä sisälle pelitapaamme”, Backe kertoi.

Hänen mukaansa torstain ottelusta voi odottaa fyysistä kamppailua.

”Meidän pitää päästä heidän puolustuslinjansa taakse. Jos pelaamme sen edessä, he ovat tyytyväisiä”, Backe sanoi.

Islannin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Heimir Hallgrímsson kehui keskiviikkona Suomea. Hänen mukaansa Suomen vahvuus on tiivis puolustus.

”Se on silti hyvä pallonhallintajoukkue, joka syöttelee hyvin. Suomi on fyysinen joukkue, joka tekee hyvin töitä. Joukkueessa on todella hyviä yksilöitä. Pitää ottaa paljon asioita huomioon, kun pelaa Suomen kaltaista joukkuetta vastaan”, Hallgrímsson sanoi.

Jukka Gröndahl / HS

Kasper Hämäläinen, miten sanotaan puolaksi: Suomella on maalinteko-ongelma?

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Kasper Hämäläinen myöntää, että Suomella on tällä haavaa ongelmia maalinteossa. Paikkoja ei ole tullut hänen mukaansa riittävästi viime otteluissa. Hämäläinen on juuri nyt Suomen maalinteko-ongelmien ruumiillistuma, sillä kolmen vuoden aikana hän on tehnyt maajoukkueessa yhden maalin. Toimittaja: Ari Virtanen, kuvaus: Jukka Gröndahl.