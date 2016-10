Pariluistelun maailmanmestarin sukujuuret juontavat Kauhavalle – ”siellä olisi kiva päästä käymään”

Taitoluistelun maailmanmestari Meagan Duhamel ei ole koskaan käynyt äitinsä suvun synnyinseudulla Kauhavalla, mutta hän tuntee eteläpohjamaalaista kansanperinnettä.

”Puukkojunkkareita ja Kauhavalla on tehty puukkoja”, Duhamel nauraa Espoon Metro-areenassa.

Hänen isovanhempansa Osmo ja Raija Korkeakoski muuttivat Kauhavalta Kanadaan 1950-luvulla. ”Pappa muutti Ontarioon vuonna 1951 ja mummu myöhemmin, koska hän odotti äitiäni”, kertoo Duhamel.

Sanat pappa ja mummo tulevat suomen kielellä, mutta muuten hän ei kieltä osaa. Myöskään äiti Heidi Duhamel ei puhu suomea. Isä Danny on paljasjalkainen kanadalainen.

Kauhavalaiset saivat ehkä tietämättään ainakin puolikkaan olympiamitalin taitoluistelussa kaksi vuotta sitten Šotsissa. Duhamel luisteli Kanadan joukkueessa hopealle joukkuekisassa, joka oli uutena lajina talviolympialaisissa.

Pariluistelun kaksinkertainen maailmanmestari kilpailee torstaina ja perjantaina taitoluistelun Finlandia Trophyssa pitkäaikaisen kavaljeerinsa Eric Radfordin kanssa. Ensi keväänä pari tavoittelee kolmatta perättäistä maailmanmestaruuttaan MM-kilpailuissa Helsingissä.

Se selittää, miksi maailmankuulun parin kilpailukausi alkaa juuri Suomesta. ”Haluamme esittää uuden ohjelmamme suomalaiselle yleisölle”, Duhamel sanoo.

Menestyksekäs ura on tarkoitus päättää olympiakultaan vuonna 2018 Etelä-Koreassa. ”Se olisi unelmien täyttymys.”

Yhtenä unelman olisi päästä käymään myös suvun paikoilla Kauhavalla.

”Siellä olisi kiva päästä käymään, muttei taideta ehtiä”, sanoo Duhamel, jonka vanhemmat ja isosisko saapuvat Suomeen seuraamaan Finlandia Trophyn tapahtumia perjantaina.

Duhamel, 30, ja Radford, 31, on mittasuhteiltaan muista erottuva pari. Radford on peräti 40 senttiä pitempi kuin 148-senttinen Duhamel.

”Partnerin painolla voi olla iso merkitys suoritukseen”, Radford sanoo. ”Meagan on ihanne pari. Häntä on helppo nostaa. Hän on aina huippukunnossa ja täynnä energiaa.”

Päinvastoin kuin jäätanssissa pariluistelussa on paljon päänyläpuolelle nousevia nostoja, heittohyppyjä ja kuolemanspiraali. Joukkueen eli parin tarkoituksena on luoda illuusio kahdesta luistelijasta yhtenä.

Duhamel pitää huolta, ettei Radford joudu turhaan rehkimään jatkossakaan. Duhamel on toiselta ammatiltaan ravitsemusasiantuntija ja vegaani. Hän ei syö eläinkunnan tuotteita.

Vaikka luistelija on kevyt, hänen matkalaukkunsa on painava. ”Sitä on raskasta nostaa”, Radford virnuilee.

Duhamelilla on kilpailumatkalla laukussaan omia ruokiaan, leipää, itse tehtyä muromysliä granolaa, keksejä, kuivattuja hedelmiä, pähkinöitä ja muuta evästä.

Harjoituskaverinsa hän yllättää saattaa yllättää itse leipomallaan vegaanikakulla.

Toitko omia ruokia myös Suomeen?

”On minulla jotain omaa mukana, mutta Helsingissä saa hyvää vegaaniruokaa. Kun oli täällä edellisen kerran, maistoin poroa”, Duhamel muistaa kahdentoista vuoden takaista matkaansa nuorten kisoissa äitinsä kanssa. ”Silloin en ollut vegaani.”

Vegaaniksi hän päätyi 23-vuotiaana luettuaan muotimaailmassa vaikuttaneiden Rory Freedmanin ja Kim Barnouinin Skinny Bitch laihdutuskirjan ”Skinny Bitch – Luiseva ämmä”.

Duhamel kääntyi vegaaniksi seuraavana päivänä. ”Heitin keittiöstäni pois kaiken muun ruuan, joka ei ollut vegaania”, Duhamel kertoo.

”Monet ihmiset sanoivat minulle, etteivät he voisi ikinä tehdä samoin. Toivon ihmisten ymmärtävän ja tajuavan, ettei se ole vaikeaa ja että se on minun valintani.”

Duhamel ja Radford luistelevat kuudetta vuotta yhdessä. Molemmilla oli sitä ennen muita pareja luistelukumppaneina.

Duhamel avioitui toissa kesänä Bermudalla paria valmentavan Bruno Marcotten kanssa.

”Suhde ei ole ongelma. Päivällä hän on valmentaja ja illalla aviomies.”

Taitoluistelun Finlandia Tropyhy kilpaillaan torstaista sunnuntaihin

1 Pariluistelu

Kilpailun tunnetuin pari on kanadalainen Meagan Duhamel–Eric Radford. Pariluistelu palaa Finlandia Trophyn ohjelmaan vuosien tauon jälkeen. Mukana on yksitoista paria. Toinen huippupari on venäläinen Ksenia Stolbova–Fedor Klimov. Parien lyhytohjelma on torstaina ja vapaaohjelma perjantaina.

2 Naisten yksilökilpailu

Suomen parhaimmistoa ovat viime vuoden EM-kahdeksikko Viveca Lindfors, Emilia Peltonen ja Ljubov Efimenko. Kovinta kansainvälistä huippua edustaa Japanin Mao Asada. Naisten lyhytohjelma on torstaina. Vapaaohjelma alkaa perjantaina klo 19.25

3 Miesten vapaaohjelma

Kisan ykkösnimenä on kolminkertainen maailmanmestari ja olympiakakkonen, kanadalainen Patrick Chan. Suomalaisista MM-näyttöjä antavat Suomen mestari Valtter Virtanen ja hänen nuori haastajansa Roman Galay. Miesten vapaaohjelma on sunnuntaina.

4 Jäätanssi

Kanadalaiset MM-hopeamitalistit Kaitlyn Weaver ja Andrew Poje puolustavat viime vuoden voittoaan. Suomalaisista pareista jäällä nähdään Cecilia Törn–Jussiville Partanen ja Olesia Karmi–Max Lindholm. Jäätanssin vapaatanssi alkaa sunnuntaina klo 16.