Carolinan päävalmentaja suitsutti loisto-otteita esittäneitä Ahoa ja Teräväistä: ”Todella hyviä ylivoimalla”

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen sekä St. Louis Bluesin Jori Lehterä antoivat kukin lavastaan yhden syöttöpisteen keskiviikon NHL-harjoitusotteluissa.

Aho ja Teräväinen keräsivät otteistaan suitsutusta joukkueensa valmennusta myöten.

Aho ja Teräväinen on isketty Carolinassa samaan ketjuun keskushyökkääjänä pelaavan ruotsalaisen Elias Lindholmin kanssa. Kolmikon yhteispeli pelasi Buffaloa vastaan, ja he rakentelivat Carolinan ylivoimalla 2–0-johtoon.

Aho antoi maaliin johtaneessa tilanteessa syötön Teräväiselle, ja Teräväinen taas leipoi pelivälineen edelleen Lindholmille. Ruotsalainen viimeisteli kuvion iskemällä pelivälineen suoraan syötöstä häkkiin.

Carolinan kotisivujen otteluraportissa kehuttiin Ahon ja Teräväisen välistä kemiaa ja dynaamisuutta. Ahoa, Teräväistä ja Lindholmia luonnehdittiin myös kolmeksi ”hyökkääväksi sieluksi, joilla on todellista potentiaalia”.

”Heille näyttää kehittyvän kemiaa. He olivat todella hyviä ylivoimalla. Pidämme heidät yhdessä lähitulevaisuudessakin ja katsomme, kehittyvätkö he entisestään”, Carolinan päävalmentaja Bill Peters sanoi seuransa otteluraportin mukaan.

Carolinan hyökkääjätähti Jeff Skinner taas kutsui Ahoa, Teräväistä ja Lindholmia ”todella viisaiksi pelaajiksi”.

”Puolustajien on vaikea pitää heitä, koska he ovat niin monipuolisia ja viisaita. On jännittävää nähdä heidät, yksilöllisesti ja yhdessä, kasvamassa tulevina leiripäivinä ja kauden aikana. On hienoa, että on sellaista uhkaa, ja odotan innolla, että pääsen taas näkemään heitä”, Skinner sanoi.

Carolina voitti Buffalon voittomaalikilpailussa Jeff Skinnerin osumalla 3–2. Lehterän ja Petteri Lindbohmin edustama St. Louis sen sijaan taipui Washingtonille maalein 2–4.

Lehterä alusti syötöllään St. Louisin avausmaalia. Osumasta vastasi suomalaisen keskushyökkäjän laidalla pelaava venäläistaituri Vladimir Tarasenko.