Alonso innoissaan McLaren-Hondan edistymisestä – Hamilton jätti murheensa Malesiaan

On kulunut viisi vuotta siitä, kun Fernando Alonso oli viimeksi palkinnoilla Japanin Grand Prix -kisassa.

Nyt viikonloppuun McLaren-Hondan espanjalaistähti starttaa ajettuaan kuudessa viime kisassa neljä kertaa seitsemäntenä maaliin.

Alonso ohitti Malesian pisteillään Williamsin Felipe Massan kuljettajien MM-sarjassa.

”Olemme edistyneet mukavasti tänä vuonna, ja voimme ajaa kilpaa Force Indian sekä Williamsin kanssa. Olen ollut kolmen kärkitiimin kanssa, joten alamme näyttää kilpailukykyisiltä. Ensi vuodeksi kaikki muuttuu massiivisesti, joten meidän täytyy keskittyä siihen autoon”, Alonso julisti Suzukan lehdistötilaisuudessa torstaina.

”Tällä hetkellä teoriassa numeroiden ja simulointien perusteella haluamme kyllä olla vieläkin kilpailukykyisempiä. Viime vuodesta otettu iso askel on onnistunut, ja tarvitaan toinen samanlainen ensi vuoteen.”

”Olemme nousseet viimeiseltä tilalta jo Q3-aika-ajoon. Nyt on otettava vielä askel, että olemme asemissa, missä ajetaan voitoista.”

Alonso sai Malesiaan Hondan uuden moottorin. Siellä tuli kuitenkin lähtöruuturangaistus, kun Alonson kiintiö oli ylittynyt.

”Otimme rangaistuksen siellä, eikä siitä enää ole huolia tässä kisassa. Uusi moottori tuo muutoksia luotettavuuspuolelle, mutta teho on sama”, veteraani selvitti.

Alonsolta kysyttiin mielipidettä Ferrarin odotettua vaisummasta kaudesta.

”Ei minulla ole mitään kommentoitavaa Ferrarista. Heillä on nyt hieman pulmia, ja tilanne on hieman muuttunut kahden viime vuoden aikana. Toivotan heille kaikkea hyvää, koska Ferrari on aina sydämessäni, ja toivon heidän palaavan kärkeen tulevaisuudessa”, Alonso totesi.

Mercedes-kuljettaja Lewis Hamilton taas vakuuttaa toipuneensa täysin Malesian Grand Prix -pettymyksestä astuttuaan lehdistön eteen neljä päivää myöhemmin Japanin GP-viikonlopun ennakkotilaisuudessa.

”Tuntuu ihan hyvältä, samalta kuin viime vuonnakin. Nyt sääkin on hyvä, ja tunnen olevani hyvällä mielellä. Kun lähden radalta, jätän kaiken siellä tapahtuneen taakseni.”

Mercedeksen selvityksen mukaan Hamiltonin moottoririkko johtui kampiakselin laakerin pettämisestä. Kisan jälkeen hän lensi Mercedeksen johtoportaaseen kuuluvan Niki Laudan kanssa Japaniin.

”Nautin väliajasta Tokiossa, joka kuuluu kolmen suosikkikaupunkini joukkoon”, Hamilton korosti.

”Kaiken kaikkiaan tunsin ajaneeni erittäin hyvin Malesiassa. Olen iloinen, kun pidän suoritustason yhtä korkealla.”

Hamilton ei lähtenyt enää puhumaan korkeammista voimista, joiden sanoi olevan hänen mestaruuden voittamistaan vastaan.

Hamilton on voittanut Japanin GP-kisan kahdella viime kaudella, kun tallikaveri Nico Rosberg ajoi kakkoseksi.