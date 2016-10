Joko Bottaksen sopimus on varmistunut? ”En vaan haluaisi kertoa, se lähestyy...”

Jo pidemmän aikaa kansainvälinen lehdistö on piirittänyt Valtteri Bottasta kuullakseen vastaukseen yhteen kysymykseen: missä hän ajaa ensi kaudella?

Suzukassa torstaina kysymys oli säästetty Williamsin lehdistötunnin loppuun.

Onko mitään uutista tulevaisuudestasi?

”Ei vielä”, Bottas vastasi.

Tiedätkö, mitä teet 2017, ja vain odottelet ilmoitusta?

”Ehkä tiedän, mitä teen, ehkä en. Varmuudella se kyllä tulee lähemmäs”, Bottas kuittasi.

Et tiedä – vai et vain voi kertoa lehdistölle?

”En vaan haluaisi kertoa. Se lähestyy... Toivottavasti pian kaikki on sataprosenttisesti valmista”, Bottas haikaili.

Malesiassa Bottas ajoi hienon kilpailun ja tuli viidentenä maaliin ennen Williamsin pääkilpailijan Force Indian kuljettajia.

Tulos meni Bottaksen viiden parhaan joukkoon tällä kaudella.

”Saimme vauhdillisesti kaiken irti Malesiassa, enkä näe syytä, miksemme pystyisi siihen myös Suzukassa”, Bottas vakuutti.

Aika-ajohaaste Suzukassa kiehtoo Bottasta kovasti.

”Suzukan nopea kierros on paras haaste koko kalenterissa. Se on niin suuri nautinto, erityisesti tuo ensimmäinen sektori. Koko rata on niin hienosti tehty, ja se tarjoaa autossa sellaisen flow-tunteen, joka on tavattoman tyydyttävä.”

Turvavöiden kanssa Bottakselle oli ongelmia Singaporessa. Nyt niitä on taas muutettu.

”Testaamme niitä harjoituksissa. Enempää en voi sanoa. Teemme testejä erilaisilla vöillä, ja päätämme sitten, mitä tulevaisuudessa tehdään. Haluamme parantaa turvallisuutta, ja varmistaa, ettei pulmia tulee enää jatkossa”, Bottas summaili.