Fabio Capello: ”Real Madridin ongelma on Cristiano Ronaldo”

Jalkapallon suurseura Real Madrid on ajautunut lieviin vaikeuksiin. Valkopaidat ovat pelanneet putkeen neljä tasapeliä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2006, jolloin madridilaisia luotsasi valmentajalegenda Fabio Capello.

Capellolla onkin selkeä syy siihen, miksei perinteikäs espanjalaisseura ole parhaassa vedossaan.

”Real Madridin ongelma on Cristiano Ronaldo. Näin on siksi, että hän ei ole fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta on heidän paras pelaajansa”, Capello sanoi espanjalaiselle radiokanavalle Onda Cerolle englantilaismedia Sky Sportsin mukaan.

Cristiano Ronaldo on parannellut polvivammaansa, jonka hän sai EM-kisojen finaalissa Ranskaa vastaan. Vamma on rajoittanut portugalilaishyökkääjää niin, että hän on pystynyt pelaamaan tällä kaudella vain kuudessa ottelussa.

Ronaldo on viimeistellyt noissa peleissä kolme maalia, mikä ei ole hänelle kovin suuri määrä.

Portugalilaistähti on voittanut maailman parhaalle jalkapalloilijalle luovutettavan kultaisen pallon vuosina 2008, 2013 ja 2014. Cristiano Ronaldo tunnetaan pelitaitojensa ohella raudanlujasta fysiikastaan ja lujasta juoksuvauhdistaan, joita Real Madrid täysimääräisinä kaipaisi.

Real Madridin viimeisimmät tasapelit ovat tulleet Villarrealia ja Las Palmasia, Borussia Dortmudia ja Eibaria vastaan. Borussia Dortmundin Real Madrid kohtasi Mestarien liigan lohkovaiheessa, muut joukkueet Espanjan La Ligassa.

Heikohkoista viime otteluistaan huolimatta valkopaidat ovat La Ligassa toisena 15 pisteellä. Sarjaa johtaa samalla pistemäärällä Atlético Madrid.