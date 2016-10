Nuorten mestarien päiväkirjamainen tarina

Harri Pirinen: Nuorten jääkiekon maailmanmestarit 2016. Minerva

Kun kirjan nimi on Nuorten jääkiekon maailmanmestarit 2016 tietää, mitä on luvassa. Kansissa on päiväkirjamainen tarina alkuvuonna Suomea ihastuttaneen ikäkausijoukkueen unelman täyttämisestä.

Kirjoittaja Harri Pirinen on jääkiekkoa seuraava urheilutoimittaja. Hän kertoo huonoista lähtökohdista turnaukseen starttaavista 23 veljeksestä, joista kasvaa voittajia.

Pirinen alkoi kirjoittaa teostaan turnauksen jälkeen ja sisältö on muistelumaista: Ilta-Sanomien ja Ylen kommentointia. Valmentaja Jukka Jalonen ja muun ydinryhmä tekee huomioita joukkueen kasvusta kultaryhmäksi.

Huiman jääkiekkobuumin tasavallassa nostattaneen poikaporukan tarina oli syytä saada kansiin. Kaksi vuotta aiemmin sama ikäluokka juhli Malmössä MM-kultaa, mutta valitettavasti heistä ei kirjaa kirjoitettu.

Nyt kotikisoissa joukkueesta tuli kansan lemmikkejä, joista kirjassa saavat runsaasti tilaa mm. Patrik Laine, Sebastian Aho, Jesse Puljujärvi ja tietysti MM-ratkaisumaalin tehnyt Kasperi Kapanen.

Kirja kertoo kuinka Kapasen paikka joukkueessa oli veitsenterällä, Laineen puhelin tukehtui viesteihin ja yksi pelaajista nautti vararavintonaan purkeittain Piltti-lastenruokaa.