Kópavogur

Valmennuspäällikkö Ragnar Gislason solmii jalkapallohallissa tytön jalkapallokenkien nauhoja iltapäiväkahdelta koulupäivän jälkeen. Ryhmä 8–9-vuotiaita poikia ja tyttöjä on juuri tuotu HK-monilajiseuran omilla busseilla koulusta harjoituksiin, ja tunnin harjoitusten jälkeen heidät viedään takaisin kouluun.

Jukka Gröndahl / HS

”Saamme lapset tänne, kun he eivät ole väsyneitä päivän jäljiltä. Tietenkin tämä on kätevää vanhemmille ja minulle valmentajana ja vanhempana. Kun olen tehnyt työni, voin mennä kotiin ja viettää aikaa lasteni kanssa”, Ragnar Gislason kertoo.

Tunti toisensa perään ryhmät vaihtuvat hallissa iltapäivällä, bussit kuskaavat lapsia edestakaisin kolmen yhteistyökoulun ja hallin välillä. Näin toimii parhaimmillaan Islannin malli. Täällä kehitetään asioita, eikä vain puhuta asioista. Tämä malli on valmis kopioitavaksi.

Koska kaikki Islannin jalkaseurat ovat Euroopan jalkapalloliiton Uefan standardien mukaisia grassroots-seuroja, matalan kynnyksen osallistavia seuroja, voi kuka tahansa viedä lapsensa mihin tahansa seuraan. HS:n vieraillessa toi Gudmundur Kristinsson 6-vuotiaan tyttärensä ensimmäisin harjoituksiin.

Näin toimii islantilainen jalkapalloseura symbioosissa koulun kanssa

Helsingin Sanomat vieraili Islannissa Kópavogurin kunnassa paikallisen jalkapalloseuran harjoituksissa ja näki, miten hyvin seuran harjoitukset on organisoitu yhteistyökoulujen kanssa. Lapset tuodaan koululta seuran busseilla harjoituksiin, viedään harjoitusten päätyttyä takaisin ja näin ilta-aika jää perheiden yhteiseen aikaan. Toimittaja: Ari Virtanen. Kuvaus ja editointi: Jukka Gröndahl

”Tämä on erittäin hyvä asia. Minä voin olla töissä koko päivän ja poimia lapseni koulusta, kun hän on päättänyt koulupäivänsä”, Kristinsson sanoo.

Gislason aloitti seurassa valmennuspäällikkönä vuonna 2009, jolloin lasten jalkapalloharrastukset alkoivat vielä vanhempien työpäivien jälkeen.

”Ajattelimme, että voisimme kokeilla toisenlaista järjestelmää yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Pari vuotta sen jälkeen aloitimme harjoitukset nykyisellä aikataululla”, Gislason kertoo.

Islannin toiseksi suurin kunta, 35 000 asukkaan Kópavogur, antoi toisen täysimittaisen jalkapallohallinsa Handknattleiksfélag Kópavogsille. Toinen halli meni junioriseurojen parhaimmistoon kuuluvalle Breiðablikille. HK:lla on 850 jalkapallojunioria ja Breiðablikillä noin 1 200.

Jukka Gröndahl / HS

HK:lla on kuusi tuntia halli käytössään jokaisena arkipäivänä ja viikonloppupäivinä kolme ja puoli tuntia.

”Kunta sanoi meille, että saamme käyttää hallia ilmaiseksi kello kahdeksaan asti illalla. Sen jälkeen he vuokraavat sitä esimerkiksi muille seuroille.”

Gislason suunnittelee viikko-ohjelman siten, että kaikilla voisi olla kolmesta neljään harjoitusta viikossa. Päiväkoti-ikäisillä on kaksi harjoitusta viikossa.

Tiistai-iltapäivänä Helsingin Sanomien vierailun aikana halli on jaettu kahteen osaan. Toisella puolella harjoittelevat 8–9-vuotiaat tytöt ja toisella puolella saman ikäluokan pojat. Täysimittaisen kentän puolikkaat on jaettu vielä neljään eri osaan, joissa pelaajat harjoittelevat pallonkäsittelyä, syöttelyä, laukomista ja pienpelejä.

”Meidän pitää löytää kullekin nuorelle hänelle sopiva harjoitus. Jotkut äskeisen harjoituksen tytöistä ovat harjoitelleet neljäkin vuotta, ja osa heistä aloitti vasta äsken. Kukaan ei hyödy, jos laitamme kaikki samaan harjoitukseen. Emme jätä ketään ulkopuolelle. Parhaimmat saavat saman valmennuksen kuin heikommat”, Gislason sanoo.

Jukka Gröndahl / HS

Harjoitukset ovat selvästi hauskat ja hyvin organisoidut. Seurassa on Gislasonin lisäksi viisi täysipäiväistä valmentajaa, joista kullakin on vastuullaan pari vanhempaa ikäluokkaa, ja lisäksi he auttavat nuorimpien valmentamisessa.

Gislasonilla on Uefa A –valmentajatutkinto, parilla muulla on Uefa B –tutkinto ja muilla on yliopistotutkintoja liikuntatieteistä. Heidän kuukausipalkkansa on noin 3 000–4 000 euroa. Opettajan palkan luokkaa.

”Jos on koulutettuja ihmisiä tekemässä työtä, saa parempia tuloksia”, Gislason sanoo.

Gislason aikatauluttaa harjoitukset siten, että lapset voivat osallistua muiden lajien harjoituksiin pari kertaa viikossa.

Olosuhteiden ja valmennuksen voisi kuvitella maksavan paljon. Mitä vielä, maksutkin ovat kohtuulliset.

Kokonaisesta vuodesta lasten vanhemmat maksavat 80 000 kruunua eli noin 700 euroa. Kunta tukee lasten harrastuksia 37 000 kruunulla (noin 330 euroa) vuodessa, ja vanhemmat voivat käyttää tuen kahteen eri harrastukseen.

Seuramaksuja kohtuullistaa se, että jalkapalloliitto ei peri seuroilta erotuomarimaksuja tai sarjamaksuja.

”Emme ole keksineet pyörää uudestaan. Meidän pitää vain tehdä asioita paremmin.”

Islannin pääsy Ranskan EM-turnaukseen toi myös resursseja. Islannin jalkapalloliitto päätti jakaa turnauksen tuotoista noin neljä miljoonaa euroa seuroille.

Islannin jalkapallon valtava kehitys alkoi 2000-luvun alussa, kun kunnat rakensivat jalkapallohallit, ja liitto rakensi minijalkapallokenttiä kouluihin.

Jalkapalloliiton valmennuskoulutuksen päällikön Dagur Sveinn Dagbjartssonin mukaan vanhimpien juniorien valmennusta voi vielä kehittää. EM-tuotoilla palkataan lisää valmentajia liittoon.

”On varmasti jotain, mitä voimme tehdä paremmin”, Dagbjartsson sanoo.

Nyt islantilaisseurat ovat tasa-arvoisia ja avoinna kaikille, mutta Dagbjartsson puhuu jo seuraavasta vaiheesta, jossa parhaille pelaajille pitäisi saada lisää yksilöllistä valmennusta.

”Se on herkkä aihe, koska silloin osa vanhemmista voi valittaa epätasa-arvosta”, Dagbjartsson sanoo.

Maan pienestä koosta on kuitenkin hyötyä.

”Meidän on helppo toimia yhdessä, emmekä hukkaa lahjakkuuksia.”

Jukka Gröndahl / HS