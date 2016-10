Sean Bergenheim jäi ilman sopimusta – Anaheimin kaksi suomalaispelaajaa farmiin

Suomalaishyökkääjä Sean Bergenheim ei saanut vakuutettua Anaheim Ducks -joukkuetta. Bergenheim haki NHL-sopimusta joukkueen harjoitusleiriltä, mutta Ducks vapautti hänet try out -sopimuksesta Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä.

Try out -sopimus tarkoittaa, että pelaajalla on korkeintaan 25 ottelua aikaa saada oikea sopimus. 32-vuotias Bergenheim pelasi viime kaudella Sveitsissä SC Bernin paidassa ja yritti tällä kaudella paluuta NHL-kaukaloon.

Bergenheimin lisäksi Ducksin harjoitusleiriltä sai lähtöpassit kaksi muutakin suomalaispelaajaa. Seura siirtää Julius Nättisen ja Kalle Kossilan Ducksin farmijoukkueeseen, AHL:ssä pelaavaan San Diego Gullsiin.

Puolustaja Sami Vatanen jäi ainoaksi suomalaispelaajaksi joukkueen harjoitusleirille. NHL-kausi alkaa ensi keskiviikkona.