Entinen huipputuomari arvioi Ylelle, että Islannin voittomaali oli todennäköisesti tuomarivirhe

Islannin 3–2-voittomaali Suomesta oli todennäköisesti tuomarivirhe, entinen huipputuomari Mikko Vuorela sanoo Yle Urheilun haastattelussa.

Vuorela arvioi tilannetta näkemiensä kuvakulmien perusteella.

”TV:ssä nähdyt kuvakulmat eivät tietenkään ole parhaat mahdolliset, mutta kyllähän se niiden puolesta pahalta näyttää. En ole nähnyt vielä sellaista kuvaa, jossa olisi selkeästi osoitettu pallon käyneen yli maaliviivan kokonaisuudessaan ennen kuin Suomen maalivahti sai kätensä siihen päälle, Vuorela kertoo Yle Urheilulle.

”Erotuomaritoiminta on inhimillistä toimintaa, mutta on järkyttävän iso virhe, jos pallo ei ole ylittänyt maaliviivaa ennen kuin maalivahdilla on käsi päällä. Edelleen voidaan toki spekuloida, onko pallo käynyt jo aiemmin maalissa.”

Vuorela pohtii, että avustava erotuomari todennäköisesti vaikutti tuomari Sveinn Oddvar Moenin päätökseen hyväksyä maali, koska oikein sijoittunut erotuomari ei Vuorelan mielestä voinut itse nähdä tilannetta.

”Aika harvinaista olisi, ettei erotuomari luottaisi oman joukkueensa jäseneen. Mutta miksei tuomari ottanut pientä aikalisää ja käynyt keskustelemassa rauhassa avustavan kanssa?”

Jos tuomari toimi väärin, ei kyseessä ole Vuorelan mukaan uran loppu, vaikka iso virhe kyseessä olisikin.

”Varmaan normaalina seuraamuksena ei välttämättä vähään aikaan tule isoja pelejä.”