Huippukierros sai Räikkösen fanit hurmokseen, japanilainen kannattajakulttuuri hakee vertaistaan

Kimi Räikkönen on viime aikoina valitellut, ettei Ferrarista irtoa kierrosaikaa. Perjantaina Japanin gp:n harjoituksissa Räikkönen vetäisi aivan huipputason kierrosajan mutta torui nyt tunnetta, jonka auton ajaminen tarjoaa.

Hieman osviittaa vauhdista antaa, että Räikkönen alitti Nico Rosbergin viime vuoden paaluajan 0,011 sekunnilla.

Toki Räikkönen jäi perjantaina Mercedeksellä taas kärkiajan ajaneesta Rosbergistä kolme kymmenystä. Yleensä harjoituksissa tuo ero kuitenkin Suzukan kaltaisilla radoilla on ollut sekunnin luokkaa Mercedesten hyväksi.

”Auto puskee, ja varsinkin ensimmäisellä ratasektorilla ajaminen on yhtä taistelua auton kanssa. Aika oli kyllä ok, mikä on yllätys, kun tunne ei todellakaan ole sellainen, minkä haluan mennäkseni kovaa”, Räikkönen jupisi.

Radioitse Räikkönen valitti kilpainsinöörilleen David Greenwoodille, että mutkissa aliohjautuvuus oli niin pahaa kuin autosta olisi puuttunut etusiipi.

Näistä asemista Ferrarin on kuitenkin huomattavasti helpompaa alkaa kaivaa lisää suorituskykyä autoon, kun lähtökohdat huonommallakin balanssilla olivat lupaavat.

”Lauantai on taas uusi päivä, ja yritämme pienillä säätöparannuksilla tehdä siitä vauhdillisesti paremman. Kunhan tunne on parempi, kierrosaikakin on hieman nopeampi”, Räikkönen muistutti.

Suzuka tunnetaan erittäin sopivana ratana Sebastian Vettelille. Saksalainen jäi kuitenkin tallikaverinsa taakse harjoitusajoissa. Lisäksi hänellä on taakkana kolmen lähtöruudun rangaistus sunnuntain kisaan muistona törmäyksestä Rosbergiin Malesiassa.

”Kimi sai vain paremman kierroksen. Meillä on tehtävää balanssipuolella. En näe kuitenkaan mahdottomaksi, että ajaisimme kisassa palkinnoista”, Vettel latautui.

Japanilainen fanikulttuuri hakee vertaistaan F1-urheilussa. Jokainen kuljettaja on nousevan auringon maassa supersuosittu, mutta Räikkösen palvonta hakee vertaistaan.

”Onhan se kivaa, kun on kannattajia, mutta välillä liikkuminen ja siten asioiden hoitaminen käy hankalaksi”, Räikkönen aprikoi kansainvälisen median tentissä.

”Ovathan ne välillä ihan hulluja – tarkoitan siis intohimoisen hulluja positiivisessa mielessä. Ei tämä kyllä ole niitä helpoimpia paikkoja päästä mihinkään nopeasti”, Räikkönen kartoitti.

Räikkönen voitti Suzukan kisan 2005, kun hän nousi 17. ruudusta kärkeen viimeisen kierroksen alkaessa. Se on yksi ikimuistoisimpia täysosumia Japanin GP-historiassa.

”Mutta kyllä niitä faneja on ollut paljon jo ihan ensimmäisistä kisoistani asti. On hienoa, kun kannustetaan. Mieluummin otan sen niin kuin ettei faneja olisi lainkaan”, Räikkönen muistuttaa.