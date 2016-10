Mintunvihreät kynnet ja tähtipinni siivittävät – Kaisa Lehtonen lähtee toteuttamaan 23-vuotista unelmaansa

Lauantai-iltana Suomen aikaa helsinkiläinen Kaisa Lehtonen on suorittanut tutut rutiinit Havaijin Kailua-Konassa.

Hän on maalannut kyntensä mintunvihreällä kynsilakalla ja kiinnittänyt hiuksiinsa tähden muotoisen pinnin.

Näin Lehtonen on valmis toteuttamaan unelmansa, jota hän kantanut mukanaan peräti 23 vuotta, 12-vuotiaasta lähtien.

Edessä on noin yhdeksän tunnin raastava kestävyysurakka: 3,8 kilometriä uintia meressä, 180 kilometriä pyöräilyä ja lopuksi 42 kilometriä juoksua eli maraton.

Ensimmäisen kerran urallaan Lehtonen kilpailee triathlonin legendaarisimmassa ja arvostetuimmassa kilpailussa, Havaijin Ironmanissa eli täyden matkan MM-kilpailussa.

Mintunvihreät kynnet ja tähtipinni ovat olleet Lehtosen eräänlaiset onnentuojat jo lähes 20 vuotta.

”Olen käyttänyt niitä vuodesta 1998 alkaen. Ostin silloin sellaiset laivalta matkalla nuorten Pohjoismaiden mestaruuskisoihin, ja kun täydeksi yllätyksekseni voitin kisan, ovat nämä olleet minun kisajuttujani aivan koko urani ajan. Nyt ne tuntuvat lähinnä huvittaville, mutta ei niistä viitsi luopuakaan”, Lehtonen kertoi sähköpostin välityksellä HS:lle Havaijilta.

Eu.ironman.com-sivuston haastattelussa Lehtonen kertoi saavansa tiukassa paikassa voimaa näistä ”kisajutuistaan”.

”Kun meno alkaa tuntua vaikealta, katson kynsiäni ja muistan, että olen ollut näissä tilanteissa ennenkin ja päässyt niistä yli.”

Vaikeita hetkiä on nytkin luvassa, mutta Lehtonen pääsee kisaan onnistuneista lähtökohdista.

”Valmistautuminen on sujunut todella hyvin ja saimme vedettyä kaikki viimeistelytreenit täysin suunnitelmien mukaan. Kroppa tuntuu vahvalle ja palautuneelle. Aikaeroon [13 tuntia] sopeutuminen sujui jopa odotettua nopeammin, eikä kuumuuskaan tunnu ihan niin kammottavalle kuin odotin”, Lehtonen sanoi HS:lle.

Pari viikkoa sitten ennen Havaijille lähtöä Lehtonen oli huolissaan mahdollisesta kovasta sivutuulesta. Se voi vaikeuttaa pyöräilyä, koska hän on pienikokoinen ajaja (161 cm/51 kg), ja pyörässä on paljon sivupintaa, johon tuuli tarttuu.

”Kävimme ajamassa tuulisilla pätkillä pari kertaa ja sain hieman lisää rentoutta ajoon. Lisäksi päätimme, että ajan melko matalalla etukiekolla, mikä helpotti ajamista todella paljon. Enää en usko, että tuuli on kisassa mikään ongelma.”

Lehtonen on ensimmäinen suomalainen Havaijin pro-sarjassa sen jälkeen, kun paikat sinne alettiin vuonna 2011 jakaa rankingpisteillä.

”Tapahtuma tuntuu täällä Konassa jopa suuremmalle kuin odotin. Koko kylä on aivan täynnä triathlonisteja, joten tunnelma on todella hektinen. Se on kuitenkin ainakin toistaiseksi tuntunut vain todella kivalle ja antanut paljon lisää tsemppiä tulevaan koitokseen.”

Suomessa Lehtonen arveli, että kisa alkaa henkisesti jo päiviä ennen starttia, kun kaikki parhaat ovat paikalla.

”Pelkäsin etukäteen, että kisan suuruus ja muiden huippujen läsnäolo aiheuttaisivat jännittyneen tunnelman jo paljon ennen kisaa. Olen kuitenkin mielestäni pystynyt olemaan yllättävän rentona ja nauttimaan tästä kokemuksesta.”

Nyt debyytissään Lehtonen hakee kokemusta ja tasapainoista suoritusta, jolla hän uskoo olevan mahdollista yltää kymmenen parhaan joukkoon.

”Jos pääsen top-kymppiin, ensi vuonna on mahdollisuudet kolmen parhaan joukkoon”, Lehtonen arvioi.

Naisten kilpailu Havaijilla alkaa lauantaina klo 19.30 Suomen aikaa. Kilpailun live-lähetys löytyy osoitteesta eu.ironman.com