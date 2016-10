Suomi–Azerbaidzan 0–0

Jalkapallon alle 21-vuotiaiden maajoukkue päätti EM-karsintojen kotiottelusarjansa 0 0-tasapeliin. Maalivahti Otso Virtasen torjunnat lämmittivät yleisöä Sonera-stadionilla Azerbaidzania vastaan.

Valmentaja Tommi Kautonen oli pettynyt. Samoin pelaajat, jotka olisivat halunneet lähteä karsinnan viimeiseen peliin Venäjää vastaan voitto taskussaan.

”Vaarallisia maalipaikkoja meillä ei ollut käytännössä ollenkaan”, toisti Kautonen yhtä suomalaisjalkapallon perusongelmaa.

”Puuttui täydellinen laukaus, oivallinen syöttö ja hyvä henkilökohtainen viimeistelytaito. Hyökkäysboksi oli vaikeaa aluetta. ”

Avausjaksolla Azerbaidzanilla oli pari hyvää maalipaikkaa. Yhden niistä peitti vastaantulollaan maalivahti Virtanen ja toisen laitapakki Richard Jensen.

Kentällä oli kaksi Jenseniä: veljekset Richard ja Fredrik. Porvoolaiset ovat hioneet vuosia taitojaan hollantilaisen Twenten jalkapalloakatemiassa.

”Puolustaja Richard voitti kaksinkamppailut ja pelasi luotettavasti”, mietti Kautonen kaksikon pelipanosta. ”Hyökkääjä Fredrik ajautui pelissä liian usein kärjestä laitaan.”

Kautonen on käyttänyt EM-karsinnan yhdeksässä ottelussa 28 pelaajaa. Yhteensä pelaajaringissä on ollut 39 pelaajaa, joista A-maajoukkueen ilmapiiriä on haistellut puolen tusinaa lupausta.

EM-karsinnan pikkuhuuhkajien joukosta ovat A-maajoukkueen meneillään oleviin MM-karsintapeleihin yltäneet Joel Pohjanpalo ja Sauli Väisänen. Puolustaja Väisänen pelasi ensimmäisen maaottelunsa torstaina Islantia vastaan.

”Voisin nostaa esiin monta muutakin nimeä, mutta sanon Vahid Hambo ”, sanoi Kautonen. ”Hambo olisi tänä päivänä maajoukkueen hyökkäyskalustoa, mutta on kärsinyt loukkaantumisista.”

Pikkuhuuhkajien luottopelaaja EM-karsinnassa on ollut Fredrik Lassas. HIFK:n keskikenttäpelaaja on ainoa, joka on ollut kentällä kaikissa yhdeksässä ottelussa.

Lassas on suomalaisten ykköstykki kolmella maalillaan. HIFK:n miehiä oli perjantaina kokoonpanossa neljä: Lassas, Juho Pirttijoki, Nnaemeka Anyamele ja Carljohan Eriksson.

Kolmanneksi lohkossaan sijoittuneen Suomen EM-karsinnat päättyvät tiistaina vierasotteluun Venäjää vastaan. Suomen karsintalohkosta suoran paikan Puolaan 21-vuotiaiden EM-turnaukseen otti Saksa.