Jokereiden Keränen harmittelee omaa ja joukkueen taaperrusta: ”Peli tuntuu väkinäiseltä”

KHL-seura Jokerit starttaa lauantaina kolmen ottelun vieraskiertueen, kun vastaan luistelee ensimmäisenä Pietarin SKA. Isoin odotuksin Jokereihin kesällä palkattu Michael Keränen toivoo, että alkukaudesta kompuroinut helsinkiläisjoukkue pääsisi jaloilleen.

Sama koskee hyökkääjää itseään. Keränen on kerännyt 16:sta KHL-ottelusta tehot 2+3 ja hän myöntää itsekin, että alkukausi ei ole sujunut odotusten mukaisesti.

”Kun itseluottamus on kunnossa, pelaaminen on ihan erilaista. Nyt ei ole tullut onnistumisia, joten flow ja rentous ovat puuttuneet alkukaudesta. Peli tuntuu väkinäiseltä, enkä ole päässyt ihan kunnolla lentoon”, Keränen sanoo Jokereiden tiedotteessa.

”Tuntuu, että on pieni lukko päällä. En ole vielä päässyt sille tasolle, missä voin olla.”

26-vuotias Keränen oli yksi Jokereiden viime kesän nimekkäimmistä hankinnoista. Kaudella 2013–2014 Liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Keränen kävi viime kaudella kokeilemassa siipiään NHL-seura Minnesota Wildissä, mutta ura rapakon takana jäi toistaiseksi yhteen otteluun.

Keränen tuli hakemaan uutta vauhtia Jokereista, mutta hänen syksynsä on ollut kuin Jokerit pienoiskoossa. Pelin taso on heitellyt pelin sisällä ja ottelusta toiseen niin joukkueena kuin yksilötasollakin.

Keränen uskoo, että joukkue saa homman toimimaan loppukautta kohti.

”Äijiä on tullut eri puolilta ja eri sarjoista, mutta ei sen taakse voi mennä. Joukkueessa on hyvä henki, siitä ei ole kysymys. Meillä on paljon potentiaalia käyttämättä, sillä huonommallakin pelillä taistelemme joka ilta voitoista.”

Keränen oppi Pohjois-Amerikan kaukaloista suoraviivaista ja nopeaa peliä, joka on hukkunut KHL:n väljempään kaukaloon. Tiiviisti puolustavat joukkueet asettavat haasteen, joka Jokereiden pitää pystyä ohittamaan.

”Täällä on aikaa kierrellä ja kaarrella, mutta keskialueella on aina tiivis träppi vastassa. Kun edessä odottaa viisi äijää, hyökkääminen on vaikeaa. Pelimme kaipaa lisää nopeutta.”

Jokerit kohtaa vieraskiertueella ensin molemmat sarjan kärkijoukkueet Pietarin SKA:n sekä Moskovan TsSKA:n ja kiertueen päätteeksi torstaina Severstal Tsherepovetsin.

Kiertueelta jää pois loukkaantumisten vuoksi viisi pelaajaa: Tommi Huhtala, Pekka Jormakka, Masi Marjamäki, Miro Mäkinen ja Juho Rautanen.

Matkaan puolestaan lähtevät Oliver Lauridsen, Peter Regin ja Frank Gymer, joka on ensimmäistä kertaa tällä kaudella KHL-joukkueen vahvuudessa.

Keränen toivoo, että Jokerit pääsee lauantaina SKA:ta vastaan heti alusta peliin kiinni. Jokerit on hänen mukaansa katsellut otteluiden alussa liikaa sitä, mitä vastustaja tekee.

”Etenkin kotona meidän pitäisi olla isäntiä alussa ja olla se, joka hyökkää ja lyö painetta vastustajan päähän. Samaa pitää saada myös vieraisiin, ettei olla ensin yhtä erää jaloissa ja vasta sitten aleta pelaamaan”, Keränen ennakoi.

”Täytyy nostaa itseluottamus sinne, missä se on joskus ollut, ja että tuntuisi hyvältä ja rennolta pelata. Katse on aina eteenpäin ja kohti kovempia pelejä.”