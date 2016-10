Zidane joukkueensa konttaamisesta: ”Real Madridin ongelmat ovat henkisellä puolella”

Real Madridin valmentajan Zinedine Zidane myöntää, että joukkueella on tällä hetkellä henkinen este ylitettävään. Espanjan ylpeys on joutunut tyytymään jo neljä kertaa putkeen tasapeliin.

”Meillä on tällä hetkellä ongelmia otteluiden aloituksen kanssa, mutta etsimme ratkaisua”, Zidane sanoi ranskalaisessa RMC-radio-ohjelmassa.

Tilanne on hänen mukaansa monimutkainen.

”Minun pitää hoitaa ongelma. Uskon, että kyseessä on psyykkinen eikä fyysinen ongelma”, Zidane sanoi ja muistutti, että hänellä on erityinen joukkue.

”Voitimme tai hävisimme.”

Joukkueen tähtihyökkääjä Cristiano Ronaldo on kuntoutunut EM-kisoissa saaneestaan polvivammasta. Portugalilaishyökkääjä pelasi tasapeliin päättyneissä neljässä ottelussa.

31-vuotias Ronaldo ei ollut tyytyväinen, kun hänet otettiin vaihtoon viime kuussa joukkueen pelatessa Las Palmasia vastaan. Zidane kertoo keskustelleensa pelaajiensa kanssa rotaatiosta.

”Pelaajakierto on tarpeellista, koska jos et pelaa tarpeeksi, et voi pelata hyvin kun joukkue todella tarvitsee sinua”, Zidane sanoi.

KAI PFAFFENBACH

”On normaalia, että Cristiano suuttuu kun otamme hänet vaihtoon, ja se on hyvä asia. Hän haluaa pelata koko ajan ja auttaa seuraa. Se on hienoa, mutta en usko, että kukaan voi pelata 60:ta ottelua yhdessä kaudessa.”

Zidane muistutti levon tärkeydestä EM-kisojen jälkeen ja kertoi itse palanneensa vuonna 1998 liian aikaisin kentälle. Kausi meni häneltä sen takia penkin alle. Zidane kertoo selittävänsä vaihtoonottamisen syyt aina Ronaldolle, ja asia on sillä selvä.

”Hän tekee maalin seuravaassa ottelussa ja heitämme ylävitoset.”

Zidane myöntää havitelleensa erityiseen ryhmäänsä ranskalaistähti Paul Pogbaa. Pogba päätyi lopulta Manchester Unitedin paitaan historiallisella 105 miljoonan euron ennätyssummalla.

Pogba on pelannut ManUn paidassa tällä kaudella kahdeksan ottelua ja onnistunut maalinteossa kerran.

Vaikka Pogba olikin Real Madridin kiinnostuksen kohteena, espanjalaisjoukkue ei tehnyt pelaajasta virallista tarjousta.

”Keskusteluja oli, mutta asia ei edennyt. Saimme kuitenkin takaisin ( Alvaro ) Moratan, ( Fabio ) Coentraon ja ( Marco ) Asension. Morata voi paikata Karimin ( Benzeman ) pelipaikan, ja Asensio Ronaldon. Ideana oli kahdentaa kaikki pelipaikat.”