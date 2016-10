F1-itsevaltias nauttii suurta kunnioitusta – ”hän on tehnyt kaikista rikkaita”, sanoo entinen F1-kuljettaja Mika Salo

Jos formula 1 -sarjan menestystarina kiteytetään yhteen mieheen, vastaus on helppo: Bernie Ecclestone.

85-vuotias britti ei koskaan menestynyt kilpakuljettajana, mutta loi sarjan ympärille miljardibisneksen. Osviittaa sarjan nykyisestä arvosta saatiin viime kuussa.

Syyskuussa tehdyssä kaupassa Liberty Media osti Formula 1 -sarjan CVC Capital Partnersilta. Ecclestone on silti jatkamassa sarjan toimitusjohtajana, joskin saksalaisen Auto Bild Motorsportin mukaan Liberty Median pääomistaja John Malone haluaisi Ecclestonesta eroon jo tämän kauden päätteeksi.

Kauppahinta oli 4,4 miljardia dollaria. Sen lisäksi Liberty Media otti kontolleen yli kolmen miljardin velat.

Se kertoo, miten suuresta bisneksestä formuloista puhutaan. Kiitokset valuvat Ecclestonelle.

”Ilman Bernieä olisi tarvittu ’toinen Bernie’. Hän oli näkijä, joka tajusi lajin kaupallisen potentiaalin. Sen, miten lajista tehdään kansainvälisesti suosittu”, sanoo Formula 1 -maailmaa toimittajaurallaan pitkään seurannut Lasse Erola.

”Aika vaikea on uskoa, että lajin nousu olisi onnistunut ilman häntä. Se on tulosta pitkäjänteisestä tekemisestä. Aika uskomatonta, että on pystynyt säilyttämään vallan, vaikka nykyään vain hallinnoi omistajien tahdon mukaan”, sanoo puolestaan F1-sarjassa tuomarina toiminut Kari O. Sohlberg.

Ennen nousuaan F1-moguliksi Ecclestone koki sarjan monesta eri näkökulmasta.

Nuoruudessaan Ecclestone osallistui kilpailuihin heikolla menestyksellä niin moottoripyörillä kuin Formula 3 -autoilla. Ostettuaan Connaughtin tallin 1957 hän yritti seuraavana vuonna myös F1-sarjassa, mutta karsiutui kahdesta kilpailusta.

Samaan aikaan Ecclestone manageroi Stuart Lewis-Evansia. Lupaavaa nuorta kuljettajaa, jonka ura päättyi traagisesti kuolemaan kilpailussa. Vuoden 1958 Marokon osakilpailussa Lewis-Evans ajoi ulos Marokon osakilpailussa. Kuusi päivää myöhemmin Ecclestone istui ystävänsä sängyn vierellä, kun tämä kuoli. Samalla hiipui Ecclestonen intohimo lajiin ja hän jättäytyy pois.

Paluu sarjaan on edessä 60-luvun puolivälissä Jochen Rindtin managerina. Vuonna 1970 Rindt ajoi ulos Monzan F1-kilpaiussa vapaissa harjoituksissa ja kuolee saamiinsa vammoihin.

BBC:n tutkivan toimittajan Tom Bowerin No Angel: The Secret life of Bernie Ecclestone -kirjan mukaan Ecclestone oli Lewis-Evansin kuoleman jälkeen vakuuttanut itselleen, ettei ystävysty enää kuljettajiensa kanssa. Rindtin ja Ecclestonen väleistä tuli silti läheiset.

Rindt oli menettänyt vanhempansa sodassa ja 12 vuotta vanhemmasta Ecclestonesta oli tullut isoveljen kaltainen hahmo hänelle.

”Jochenin kuolema oli kamalaa aikaa. Olen ollut läheinen monien kuolleiden miesten kanssa, mutta Jochenin kuolema oli järkytys, jota en voi kuvailla”, Ecclestonen kerrotaan kirjan mukaan sanoneen silloiselle naisystävälleen Tuana Tanille.

Ecclestonen yhtäjaksoinen aika lajin parissa alkoi Brabhamilta vuonna 1971. Hän osti tallin ja pääsi mukaan tallien yhdistykseen FOCAan.

Ecclestonen johdolla FOCAn ote oli tiukka. Tallit alkoivat vaatia talleille isompaa osuutta formuloiden tulovirrasta. Se johti rankkoihin erimielisyyksiin, jotka kärjistyivät esimerkiksi peruttuihin kilpailuihin.

Vuonna 1982 neuvoteltiin ensimmäinen niin sanottu Concorde-sopimus, jolla sovitaan esimerkiksi tulonjaosta osapuolten kesken. Ensimmäisen sopimuksen nojalla sarjan kaupalliset oikeudet siirtyivät kuljettajien yhdistykselle. FISA sai vastata lajin teknisistä säännöistä ja kilpailutoiminnasta.

”Bernie ymmärsi, että televisio on se väline, joka tuo mahdollisuudet ja alkoi tehdä televisiosopimuksia. Laji muuttui. Aiemmin puhuttiin tuhatlappusista, pian miljardeista”, Erola sanoo.

Alkajaisiksi Ecclestone teki vuonna 1982 sopimuksen kisalähetyksistä Euroopan yleisradioyhtiön EBU:n kanssa. Ecclestone sai sopimukseen ehdon, jonka mukaan kisalähetykset näytettiin kokonaisuudessaan. Itse hän puolestaan lupasi, että kaikki tallit ovat mukana kilpailuissa.

EBU-sopimus nosti F1-sarjan näkyvyys kasvoi uusiin lukemiin. Se puolestaan tarkoitti mainostajien kiinnostuksen kasvua. Vähitellen talous alkoi kasvaa.

”Aiemmin viikonloput ajeltiin autokilpailuja pitkin maailmaa. Kukaan ei rikastunut. Rikkaat ajelivat ja toiset rahoittivat. 60-luvulle asti oli vielä tällaista. Sitten Bernie tuli 70-luvun alussa ja 80-luvulla kaappasi kaupalliset oikeudet”, Erola tiivistää.

Yhtenä käännekohtana sarjan tunnettavuuden kannalta Erola pitää vuotta 1994. Imolan kisaviikonloppu päättyi traagisesti, kun Ayrton Senna ajoi ulos Tamburino-mutkassa, auto paiskautui betonivalliin ja sarjan suuri tähti kuoli.

Ecclestonella ei ollut asiaa kuljettajan hautajaisiin. Perheen mielestä Ecclestone viivytti tahallaan tietoa Sennan kuolemasta, jotta osakilpailu saatiin ajettua. Erolan mukaan tragedian jälkeen yleinen ajatus oli, että laji hiipuu.

”Seuraus oli päinvastainen. Kiinnostus kasvoi ja seuraavissa kisoissa katsojamäärät olivat kaksinkertaisia”, Erola muistelee.

Saman on todennut Ecclestone itsekin. Vuonna 2009 hän sanoi Sennan olleen epäonninen, mutta kuoleman tuoneen paljon julkisuutta lajilla.

”On häpeällistä, että menetimme Ayrtonin. Hän oli hyvin suosittu. Mutta tapahtuma kiinnosti monia sellaisia ihmisiä, jotka eivät olleet ennen kuulleet lajista”, Ecclestone sanoi.

Vuonna 1996 Ecclestone neuvotteli kaupalliset oikeudet itselleen. Hän kävi ensin neuvottelut FIA:n kanssa, jonka jälkeen olivat vuorossa tallien kanssa neuvottelut korvausehdoista. Ensimmäisenä oikeudet Ecclestonen yhtiölle tuonut sopimus oli umpeutumassa vuoteen 2010, mutta jo neljä vuotta aiemmin Ecclestone hankki kaupalliset oikeudet johtamalleen yritykselle sadaksi vuodeksi.

Lokakuun lopulla 86 vuotta täyttävä Ecclestone on myynyt yritystensä osakkeita. Ecclestonen ja hänen omistamansa Bambino Trust -holdingyhtiön omistusosuus sarjasta on 14 prosentin tuntumassa.

Luottamus britin työhön sarjan toimitusjohtajana on valtava. Jämäkkä neuvotteluote on tuonut rahaa myös muille.

”Berniellä on varikolla paljon kavereita. Hän on tehnyt kaikista rikkaita. Ihmiset ovat hänelle kiitollisuuden velassa”, sanoo entinen F1-kuljettaja Mika Salo.

Salo itse oli Ecclestonen kanssa tekemisissä heti uransa alusta lähtien. Salon manageri Mike Greasley sai aivoverenvuodon, kun Salon ensimmäistä sopimusta sorvattiin. Siinä vaiheessa Ecclestone astui esiin kuin ”kummisedän” roolissa auttamaan nuorta ajajaa.

”Bernie sanoi, että älä huolehdi, olen managerisi siihen asti, että Mike on taas kunnossa. Hän sumpli sopimuksia. Paljosta on häntä kiittäminen”, Salo sanoo.

Varikko-olosuhteissa Ecclestone viihtyy motorhomessa, eli paikkakunnalta toiseen kiertävässä luksusrekassa. Seinien sisäpuolella tehdään bisnestä. Tapaajia on parhaimmillaan jonoksi asti.

Salon ja Nico Rosbergin managerina sekä toimittajana F1-maailmaa nähnyt Jukka Mildh arvioi, että Ecclestone on silti varikolla paremmin tavoitettavissa kuin vaikkapa Kimi Räikkönen.

Ecclestone seuraa kilpailut luksusrekastaan, mutta käy ulkopuolella esimerkiksi vierailemassa talleissa ja vastaanottamassa vieraita, joiden kanssa siirrytään palavereihin rekan sisäpuolelle.

”Hänellä on yleensä aika työntäyteisiä viikonloppuja, kun moni taho haluaa puheille”, sanoo Kari O. Sohlberg.

Mildh kertoo tavanneensa Ecclestonea lähinnä erilaisissa tilaisuuksissa, joihin sekä Ecclestone että hänen edustamansa kuljettaja osallistuivat.

”Bernie on rento mies, joka ei pidä siitä, että hänen läsnä ollessaan aristellaan. Emme puhuneet bisnestä, vaan rentoa jutustelua”, sanoo nykyisin Ylen F1-asiantuntijana toimiva Mildh.

Sohlberg sanoo Ecclestonen olevan myös tarkka siitä, kuka alueella kulkee.

”Bernie näkee motor homestaan kaiken, mitä varikolla tapahtuu. Kukaan ei näe sinne sisällä. Jos hän näki henkilön, jolla ei hänestä ollut oikeutta olla siellä, hän lähetti helposti jonkun tarkistamaan, onko oikea passi. Hän oli hyvin tarkka, sillä hän teki paljon bisnestä”, Sohlberg sanoo.

Mildh sanoo, että Ecclestone ei ole pelkästään kova bisnesmies, vaan hänellä on ehdottomasti myös ystäviä formulamaailmassa.

”Bernie on innokas backgammonin pelaaja. Ydinporukka kokoontuu kisaviikonloppuina pelaamaan. Siihen ei kuulu niinkään tallipäälliköitä, vaan esimerkiksi toimittajia ja tv-tuotannon edustajia, jotka ovat aktiivisesti läsnä kisaviikonlopuissa”, Mildh kertoo.

Samalla Ecclestonen luottamus pitää pystyä lunastamaan ja vakuuttamaan tämä asiastaan.

”Jos Bernie ei koe jotain haastattelua järkeväksi, hän saattaa vastata kysymykseen kysymällä saman kysymyksen toimittajalta. Hänen maineensa on sen vuoksi hieman koppava”, Mildh sanoo.

90-luvun lopulle asti F1-kilpailuja kiertänyt Erola muistaa, että Ecclestone ei ollut kovin yleinen haastateltava.

”Lehtimiehenä saatettiin joskus nähdä, mutta häneltä oli vaikea saada haastattelua. Brittilehdet olivat aivan haltioissaan, jos joku onnistui saamaan Bernieltä haastattelun”, Erola sanoo.

Ecclestonen aikaan on mahtunut myös skandaalinkäryä. Häntä syytettiin lahjusten maksamisesta pankkiiri Gerhard Gribowskylle, kun CVC osti F1-sarjan osakkeet vuonna 2005.

Ecclestone kiisti syytteet. Hän sopi asian rahalla. Syyttäjät hyväksyivät ratkaisun, jossa Ecclestone maksoi 100 miljoonaa dollaria korvauksia Baijerin vapaavaltiolle asian vuoksi.

Kun Ecclestone jossain vaiheessa jättää sarjan, jää jälkeen valtatyhjiö.

”Jatkajalla on paljon työtä, että saa saman kunnioituksen”, Salo arvioi.

Lajin suurimmaksi riskiksi Ecclestonen jälkeisessä ajassa Salo näkee sen, että tallit alkavat tapella rahasta.

”Bernie jättää jälkeensä murroksessa olevan sarjan, jonka talous on hyvässä kunnossa. Kun hän lopettaa, on enemmän niitä, jotka haluavat jakaa kakkua”, Mildh sanoo.

Lähteet: Erolan, Mildhin, Sohlbergin ja Salon haastattelut, HS-arkisto ja Tom Bowerin kirja No Angel: The Secret life of Bernie Ecclestone.