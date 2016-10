”Kuin kaunis kesäpäivä” – innokas triathlonisti Alexander Stubb oli ”haltioissaan” Havaijin Ironman-debyyttinsä onnistumisesta

Mainiosti viidenneksi sijoittuneen Kaisa Lehtosen lisäksi Havaijin Ironman-kisassa kilpaili ikäluokkasarjoissa runsaat kymmenen suomalaista.

Yksi heistä oli triathlonin tunnetuin suomalaisharrastaja, kansanedustaja ja ex-pääministeri Alexander Stubb (kok).

Lehtosen tavoin Stubb starttasi Havaijilla ensimmäistä kertaa kilpaillen 45–49-vuotiaitten sarjassa.

Hän tuli maaliin ajassa 11.13.32. Meressä tapahtuneeseen uintiin (3,8 km) hän käytti aikaa 1.11.09. Pyöräily (180 km) sujui aikaan 5.39.05 ja juoksu (maraton) aikaan 4.11.49.

Sarjassaan hän päätyi sijalle 176.

Kisan jälkeen Stubb twiittasi olevansa ”haltioissaan” ja kiitteli perheen lisäksi mm. tunnettua kestävyysvalmentajaa Antti Hagqvistia.

Elated to have finished #KonaIronman in 11h13min. Thank family, friends, @ironcoachingfi and Mika Saario! pic.twitter.com/YzmwqzzCp2