Donald Trumpin ”pukukoppiläppä” suututti urheilijat: ”Tämä oli Trumpia aidoimmillaan. Autenttisena. Vastenmielisenä. Rikollisena”

Useat yhdysvaltalaisurheilijat tyrmäsivät republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin selityksen seksistisille kommenteilleen.

Trump kehui vanhalla ääninauhalla kourineensa naisia ja kuittasi viimeisimmässä vaaliväittelyssä kommenttinsa pukukoppipuheena.

”Jos on tähti, he sallivat sen. Voi tehdä mitä tahansa. Voi tarttua heitä pillusta. Voi tehdä mitä tahansa”, Trump sanoi vuodelta 1995 peräisin olevalla videolla.

Kommentit aiheuttivat välittömästi vastalauseiden myrskyn, ja myös pukukopissa suuren osan päivästään viettävät urheilijat kertoivat mielipiteensä Trumpin puheista.

”Urheilijana olen viettänyt koko aikuisikäni pukuhuoneissa, eikä tuo ole pukukoppipuhetta”, Oakland Athleticsin baseballjoukkueen syöttäjä Sean Doolittle kommentoi Twitterissä.

As an athlete, I've been in locker rooms my entire adult life and uh, that's not locker room talk.

”En ole kuullut tuota yhdessäkään pukuhuoneessa”, NBA-joukkue Portland Trail Blazersin pelaaja CJ McCollum kirjoitti.

Trump pahoitteli kommenttejaan ja sanoi, ettei se kuvaa sitä, kuka hän nykyään on. Hän sanoi myös kunnioittavansa naisia suuresti.

Tennislegenda Martina Navratilova sanoi, että Trumpin ruokottomat kommentit heijastavat vain miehen todellista sisintä.

”Pukukoppipuhetta? Ei ikinä. Tämä oli Trumpia aidoimmillaan. Autenttisena. Vastenmielisenä. Rikollisena. Jne.” Navratilova kirjoitti Twitterissä.

Locker room talk? Not on your life- this was Trump exactly how he is. Authentic. Obnoxious. Criminal. Etc....