Huuhkajien laitapelaaja siirtyy Hollantiin

Suomen jalkapallomaajoukkueen riveissä MM-karsinnassa Kroatiaa vastaan pelannut Janne Saksela siirtyy kuluvan kauden jälkeen Rovaniemen Palloseurasta Hollannin liigan Sparta Rotterdamiin.

23-vuotias Saksela viihtyy oikealla laidalla niin keskikentällä kuin puolustuksessakin. Hän on kotoisin Helsingistä ja aloittanut pelaajauransa SAPAssa, jonka jälkeen hän on pelannut niin PK-35:n kuin HJK:nkin riveissä. Rovaniemelle hän siirtyi marraskuussa 2013.

”Janne on yksi fiksuimmista pelaajista, joita olen koskaan tavannut. Meillä on ollut pitkään tiedossa, että hänen haaveensa on ulkomaan kentillä. Tämä on Jannelle loistava tilaisuus päästä näyttämään ja kokeilemaan omia mahdollisuuksiaan”, sanoo RoPSin puheenjohtaja Risto Niva seuran tiedotteessa.

RoPS-valmentaja Juha Malinen kiittelee hyökkääjän työmäärää, joka on nostanut hänet loukkaantumisten jälkeen maajoukkuepelaajaksi muutamassa vuodessa.

”Kuntoutumisen lisäksi olemme yhdessä onnistuneet hiomaan hänen vahvuuksiaan eli erinomaista lähtönopeutta ja keskityksiä”, Malinen valottaa.

Saksela debytoi maajoukkueessa tämän vuoden tammikuussa Ruotsia vastaan. Hänen tuleva seurajoukkueensa nousi täksi kaudeksi takaisin Hollannin liigaan. Kahdeksan kierroksen jälkeen joukkue on sarjassa kahdeksantena.