Maajoukkuesuunnistaja Topi Raitanen keskittyy ensi kauden estejuoksuun – valmentajaksi uransa päättänyt Janne Ukonmaanaho

Maajoukkuesuunnistaja Topi Raitanen keskittyy ensi kaudella estejuoksuun. Hänen valmentajanaan aloittaa samalla kilpailu-uransa tähän kauteen päättänyt Janne Ukonmaanaho.

”Suunnistus on aiemmin ollut ykkösjuttu. Ensi vuonna se on estejuoksu ja 22-vuotiaiden EM-kilpailut. Kauden aikana on kuitenkin myös suunnistuskilpailuja. Tähtään myös suunnistuksen MM-kilpailuihin sekä suurviesteihin, joten sikäli lajivalintaa ei ole tehty. Kausi kuitenkin rakentuu päätavoitteen ehdoilla”, Raitanen sanoo Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Helsingin Kisa-Veikkoja ja Helsingin Suunnistajia edustava Raitanen sanoo heikkoudekseen estetekniikan. Hän on aloittamassa armeijan Santahaminassa, joten hän pystyy harjoittelemaan yhdessä Klaukkalassa asuvan Ukonmaanahon kanssa. Ukonmaanaho sanoo odottavansa yhteistyötä innolla. Hän arvioi Raitasen vahvuudeksi erinomaisen loppukirin.

Keskiviikkona Raitanen lähtee suunnistuksen maailmancupin finaaliin Sveitsiin, jossa hän juoksee sprintin ja sprinttiviestin.

Raitanen sanoo, että ei ole vielä päättänyt sitä, onko päälaji lopullisesti suunnistus vai estejuoksu.

”Olympialaiset ovat olleet minulla pitkään tavoite. Tällä hetkellä se on mahdollista vain yleisurheilussa. Ajatuksena on rytmittää vuosia pääkilpailuiden mukaan. Tuo kilpailu voi olla yhtenä vuonna suunnistuksen MM-kilpailut ja toisena olympialaiset”, Raitanen sanoo.