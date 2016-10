Pannaan peili hetkeksi Suomen Palloliiton eteen. Vuodesta 1938 Suomen miesten maajoukkue on pyrkinyt arvoturnauksiin pääsemättä sinne koskaan. A-maajoukkueen edellisestä voitosta on kulunut yli vuosi, ja sunnuntaina joukkue pelasi Tampereella kymmenennen perättäisen voitottoman ottelunsa. Suomen Fifa-ranking on nyt 84:s, ja se putoaa siitä vielä – ehkä ennätysalhaiseen lukemaan.

Suomalaisen jalkapallon keihäänkärki on murtunut, ja keihään varsi on poikki. Suomi on vuosikymmenten työn päässä Euroopan huipusta.

A-maajoukkueen uskottavuus on juuri nyt koetuksella. Päävalmentaja Hans Backe ei kuitenkaan pohdi vielä omaa asemaansa. Hän aikoo pysyä tehtävässä niin kauan kuin Suomella on mahdollisuus MM-turnaukseen.

”Ehdottomasti. Meidän pitää antaa itsellemme reilu mahdollisuus, kun meillä on avainpelaajamme kentällä. Silloin voimme nähdä, voimmeko parantaa peliämme. Kroatia-ottelu ei ollut reilu joukkueen muille pelaajille, vaikka he pelasivatkin hyvän ottelun”, Hans Backe kertoi Helsingin Sanomille puhelimitse maanantaina.

Hänen mukaansa hänellä on vielä puheenjohtaja Pertti Alajan tuki takanaan.

”Meillä on hyvä suhde, enkä huolehdi siitä. Tässä työssä ei tiedä, mitä voi tapahtua”, Backe sanoi.

Päävalmentajan vaihtaminen on ratkaisuna kuin laastarin laittaminen avomurtuman päälle. Suomalaisen jalkapallon ongelmat ovat syvällä pelaajakehityksessä, mikä tiedetään liitossa.

Suomen Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja katsoi Suomen tuhoon tuomitun pelin Kroatiaa vastaan Tampereen Ratinassa Jari Litmasen vieressä. Kaksikosta otetussa kuvassa kumpikin näyttää vakavalta.

Alaja saattoi Ratinassa nähdä, mikä on junioripelaajien sato siltä ajalta, kun hän oli Palloliiton pääsihteeri vuosina 1991–2000. A-maajoukkueen nykypelaajat olivat silloin junioreita.

Alajalla oli aikanaan pääsihteerinä mahdollisuudet luoda edellytyksiä pelaajakehitystyön parantamiseksi. On helppo sanoa, että työtä ei ole tehty silloin riittävästi, eikä sitä tehdä vieläkään.

Kerrottakoon vielä kerran, että Backen valinnasta olivat ensisijaisesti vastuussa Alaja, Palloliiton asiantuntija Jari Litmanen ja pääsihteeri Marco Casagrande. Litmanen esitteli liittohallitukselle idean avoimesta päävalmentajahausta. Liittohallitus joutui hyväksymään kolmikon valinnan näkemättä, millaisia muita kandidaatteja oli edes tarjolla.

Helsingin Sanomat yritti maanantaina tuloksetta tavoittaa Alajaa vastaamaan kysymyksiin Backesta.

HS olisi esittänyt Alajalle muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä. Miten katsot Hans Backen onnistuneen tehtävässä? Millainen luottamus sinulla on Hans Backeen juuri nyt? Miten katsot onnistuneesi päävalmentajan rekrytoinnissa? Millaisen vastuun kannat tilanteesta, jossa A-maajoukkue on juuri nyt?

Alaja ja liittohallitus joutuvat miettimään, mihin miesten A-maajoukkue on matkalla ja miltä tulevaisuus näyttää. Päättäjät voivat odottaa, kunnes mahdollisuudet MM-turnaukseen ovat menneet. Se hetki voi koittaa viimeistään maaliskuussa Turkki–Suomi-ottelussa. Tappio marraskuun Ukraina-ottelussa olisi jo kohtalokas.