Viikon ottelu: Pistepörssin kärjet vastakkain Tampereella

Jääkiekon Liigan viikon ottelussa kohtaavat lauantaina Lahdessa Pelicans ja hallitseva Suomen mestari Tampereen Tappara.

Viikkoon lähdettäessä Tappara komeilee sarjakärjessä ja Pelicans on neljän pisteen päässä kuudentena.

Isäntien riveistä löytyy alkukauden kenties suurin yllättäjä. Iikka Kangasniemi on nimittäin ollut avauskierroksilla todella kovassa vireessä, ja yhdeksässä ottelussa syntyneet tehot 5+9 oikeuttavat pistepörssin kärkipaikkaan.

21-vuotias laitahyökkääjä on vain 170-senttinen, eikä painoakaan ole 70 kiloa enempää, mutta tarkka rannelaukaus ja oivaltavat syötöt ovat tuoneet kultakypärän nuorukaisen päähän. Tehotilastossa Kangasniemi on omassa kastissaan +10:n lukemalla.

Viime kaudella Kangasniemi pelasi Espoo Bluesin riveissä 39 ottelua tehoilla 7+7, joten seuraava piste tietää ennätyksen rikkoutumista.

Tapparaltakin löytyy kova tehomies, sillä pistepörssin kakkosena on Henrik Haapala. Laituri on koonnut tehot 3+9, ja tehotilastossa on lukema +4.

Molemmat tarvitsevat tehomiestensä onnistumisia saalistaakseen täydet pisteet viikon kahdesta ottelusta.

