Jesse Puljujärven valmentaja väläytti farmikorttia: ”Tällä hetkellä hän on osa joukkuettamme”

Edmonton Oilersin viime kesän ykkösvaraus Jesse Puljujärvi on totutellut NHL-vauhtiin kautta edeltävissä harjoitusotteluissa, eikä paikka pelaavassa kokoonpanossa ei ole varaustilaisuuden neljäntenä huudetulle laiturille itsestäänselvyys.

Edmontonin päävalmentaja Todd McLellan avasi Puljujärven, 18, tilannetta maanantain harjoitusten jälkeen ja väläytti mahdollisuutta farmisarjassa pelaamisesta.

”Hänestä on tullut aggressiivisempi joka päivä, ja hän on ollut kiekossa aiempaa enemmän. Hänelle tuli muutama kiekonmenetys edellisessä pelissä, joihin hän ja me emme olleet kovin tyytyväisiä, mutta se kuuluu oppimisprosessiin”, McLellan totesi.

Puljujärvi loisti nuorten pelaajien harjoitusleirillä, mutta varsinaisissa harjoitusotteluissa maaleja syntyi enää yksi. McLellan ei kuitenkaan ole huolissaan.

”Minusta hän näyttää saaneen koko ajan enemmän itseluottamusta. Hänellä on ollut todella hyviä päiviä ja myös keskinkertaisia. Niin se yleensä 18-vuotiaalla menee.”

”Teemme päätökset ensisijaisesti joukkueen parasta ajatellen ja toiseksi hänen kehityksen kannalta. Mutta tällä hetkellä hän on osa joukkuettamme, ja jatkamme hänen kasvattamistaan täällä.”

Edmontonissa pelaa myös viime vuoden ykkösvaraus Connor McDavid, jota pidetään yleisesti tämän hetken parhaana nuorena pelaajana maailmassa. Hänet valittiin myös joukkueensa kapteeniksi tälle kaudelle.

Vertailussa maailman parhaaseen on vaikea menestyä, ja McLellan muistuttaakin, että pelaajat ovat aina yksilöitä ja erilaisissa tilanteissa. Hän ei sulje pois Puljujärven pelaamista kauden aikana farmisarja AHL:ssä.

”Connorin kanssa emme edes ajatelleet asiaa. Jesse on kuitenkin eri tapaus, ja me harkitsemme sitä. Jos asiat eivät suju meidän ja hänen kannaltaa oikein, hän voi pelata AHL:ssä jossain vaiheessa.”

Jos Puljujärvi pelaa NHL:ssä alle kymmenen ottelua, astuu hänen tulokassopimuksensa katsotaan astuvan voimaan vasta vuoden päästä.