Selänne esittelee maineikasta laukaustaan: ”Olisipa golf yhtä helppoa”

Teemu Selänne on viettänyt jääkiekkoeläkeläisen elämää jo reilut pari vuotta, mutta miehen taidot näyttävät olevan edelleen tallella.

Urallaan yhteensä 728 NHL-maalia tehnyt laituri osallistui Anaheim Ducksin hyväntekeväisyysgolfturnaukseen ja pääsi esittelemään maalintekotaitojaan.

Laukaus tunnettiin peliuran aikana siitä, että se ei ollut tulisin, mutta kiekot päätyivät silti verkkoon.

Selänteen Twitteriin lataamasta videosta näkyy, että tarkkuus näyttää olevan entisellään, vaikka alustana on golfkentälle viritetty muovilevy.

Taustajoukot kannustavat laukomaan yläriman kautta, ja kiekko painuukin aivan yläkulmaan saaden aikaan äänekkäät suosionosoitukset.

”Homma edelleen hallussa. Olisipa golf yhtä helppoa”, Selänne kirjoittaa videon yhteyteen.

Still got it..I wish Golf would be this easy..💪 @AnaheimDucks charity golf tournament , pleasure to be a part of it👏 pic.twitter.com/lh1DlqgiCU