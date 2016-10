Vapaaottelumestari Conor McGregor sai muhkeat sakot heitettyään vastustajaansa pulloilla – kommentoi rangaistustaan ylimielisesti

Vapaaottelun UFC-organisaation välisarjan hallitseva mestari Irlannin Conor McGregor on tuomittu 150 000 dollarin sakkoihin lehdistötilaisuudessa nähdyn välikohtauksen vuoksi. Lisäksi hänen tulee suorittaa 50 tuntia yhdyskuntapalvelua.

McGregor ja Yhdysvaltojen Nate Diaz ottivat yhteen elokuussa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Voit katsoa videon tilanteesta täältä.

Sanallisena alkanut välienselvittely johti siihen, että Diaz heitti vesipullolla McGregoria, joka kosti heittämällä useita pulloja Diazia kohti.

Irlantilainen osallistui kurinpitokäsittelyynsä maanantaina ja myönsi käyttäytyneensä väärin ja lupasi ottaa opikseen.

”Reagoin nopeasti, ja tilanne karkasi käsistä. Minulla oli ottelussa paljon pelissä, ja palkintosumma oli urani suurin”, McGregor kommentoi.

Hän tienasi ottelusta kolme miljoonaa dollaria, kun Diaz sai tyytyä kahteen. McGregor voitti ottelun tuomariäänin.

Myöhemmin nöyryys oli hävinnyt McGregorin puheesta, kun hän kommentoi sakkoaan Twitterissä.

”Minua sakotetaan enemmän, kuin nämä pummit tienaavat”, McGregor kirjoitti.

Diazin oli alun perin niin ikään määrä osallistua kurinpitokuulemiseen maanantaina, mutta hän sai lykkäystä.

I get fined more than these bums get paid