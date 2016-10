Tomek Valtonen jatkaa Vaasan Sportissa pitkään

Jääkiekkovalmentaja Tomek Valtonen jatkaa Vaasan Sportin peräsimessä kauden 2018–19 loppuun asti. Valtonen solmi joukkueen kanssa jatkosopimuksen, joka julkaistiin tiistaina. Lisäksi sopimuksessa on optio kaudesta 2019–20.

Kuluva kausi on Valtoselle kolmas joukkueen päävalmentajana.

”Tomek on meidän mielestä oikea mies viemään joukkuetta seuraavalle tasolle. Hän on ahkera, yhteistyökykyinen ja sitoutunut. Uuden sopimuksen myötä hänellä on rauha tehdä työtä ja kehittää kokonaisuutta edelleen toiminnan tason pysyessä huipussa”, sanoo Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä seuran tiedotteessa.

Seuran mukaan molemmat osapuolet halusivat jatkaa yhdessä ja Valtosen aikana joukkue on saavuttanut asetetut tavoitteet.

”Kun tulin tänne, en tiennyt mitä odottaa. Reilun kahden kauden aikana olen saanut olla mukana kehittämässä vaasalaista jääkiekkoa ja kehitys sekä urheilupuolella, että koko organisaatiossa on ollut valtava. Olen todella motivoitunut jatkamaan täällä ja myös perhe on iloinen siitä, että kotipaikkakunta on Vaasa”, Valtonen sanoi.