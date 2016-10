Teemu Pulkkinen Minnesotaan – Jo neljäs suomalaiskiekkoilija seurassa

Jääkiekkoilija Teemu Pulkkisen NHL-ura jatkuu Minnesota Wildin paidassa. Wild poimi Pulkkisen siirtolistalta, jonne Detroit Red Wings asetti laiturin eilen. Seura vahvisti siirron Twitter-tilillään.

#mnwild has claimed forward Teemu Pulkkinen off waivers from Detroit. Alex Stalock has cleared waivers. pic.twitter.com/WUycjBZXkF