”Kommentit kertovat enemmän Trumpista kuin pukukopista” – suomalaisurheilijat kertovat, mitä elämä pukukopissa pitää sisällään

Urheilun pukukoppipuheet nousivat yllättäen puheenaiheeksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa aiemmin tällä viikolla.

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump jäi ensin kiinni siitä, miten kehuskeli vanhalla äänenauhalla kourineensa naisia ja voineensa tehdä sen, koska oli tähti.

Kun Trump joutui pyytämään puheitaan anteeksi, hän kuittasi kommenttinsa sillä, että sanoi niiden olevan pukukoppipuhetta.

Sen jälkeen reagoivat pohjoisamerikkalaiset urheilijat, jotka sanoivat etteivät ole koskaan kuulleet pukukopissa sellaisia puheita, joista Trump narahti.

HS:n haastattelemat suomalaisurheilijat sanovat, että kopissa on ihmisiä ja puheita laidasta laitaan.

”Kommentit kertovat enemmän Trumpista kuin pukukopista”, linjaa HIFK:n jalkapallojoukkueen hyökkääjä ja jalkapallon pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Pekka Sihvola.

NBA:ssakin urallaan pelannut, uransa vuonna 2014 päättänyt koripalloilija Hanno Möttölä sanoo puolestaan arvioi, ettei keskustelu kopissa ole sen kummempaa kuin ihmisten keskustelu muutenkaan.

Möttölä on sitä mieltä, että pukukoppi ei muuta puheita ainakaan hänen lajissaan.

”Suomalainen synonyymi olisi varmaan ’poikien puheet’. Puhuuko joku tuolla tavalla kertoessaan seikkailuistaan? Varmaankin, mutta ei se urheilujoukkueen pukukopista johdu”, Möttölä arvioi HS:lle tekstiviestitse.

Jääkiekkoilijana sekä Liigassa että NHL:ssä pelannut Juha Lind sanoo ymmärtävänsä sen, mihin Trumpin heitto perustuu. Hän muistuttaa, että kopissa on iso porukka, jolta kuulee kaikenlaisia tarinoita.

”Siellä, missä olen itse ollut, on jäänyt tunne, että aika isolla luottamuksella juttuja heitetään”, Lind sanoi.

Silti myös Lind muistuttaa, että puheenaiheet ovat kiinni henkilöistä, ei kopista. Lind kuvailee asiaa sanomalla, että samaan koppiin voi mahtua niin hiljaisia ihmisiä kuin ”häntäheikkejä”.

Mitä urheilujoukkueen pukukoppi puheineen sitten on? Sihvola vertaa ympäristöä kaveriporukkaan, jonka keskusteluun kuuluu esimerkiksi ”läpänheitto”. Jutut voivat myös kasvaa sisäpiirijutuiksi, joita puhutaan koko vuosi.

”Paljon heitetään läppää toisista saman joukkueen pelaajista. Se luo tietynlaista paksunahkaisuutta. Jotkut pelaajat ovat myös taitavia sarkasmin hyväksikäyttäjiä. Huumori on oleellinen osa joukkueen hengennostatusta”, Sihvola sanoo.

Lindin puheessa toistuu luottamus. Jääkiekon pukukoppiin kuuluu vahvasti ajatus siitä, että pukukopissa tapahtuvat asiat jäävät sinne.

”Ei juttuja heiteltäisi, jos olisi pelko, että ne leviävät”, Lind sanoo.

Lind muistuttaa myös, että luottamuksen voi menettää vain kerran. Asioiden levittäminen aiheuttaisi Lindin arvion mukaan sen, että asioita jouduttaisiin selvittelemään joukkueen sisäisesti.

Pukukoppipuheisiin vaikuttaa myös se, millaisessa elämänvaiheessa pelaaja on. Urheilijan ura ammattilaisena voi alkaa jopa alaikäisenä, usein viimeistään parikymppisenä. Ura aikuisten sarjoissa voi kestää parikymmentä vuotta, ja sitä edeltävät juniorivuodet.

Sihvolan edustamassa IFK:ssa on tällä hetkellä paljon vanhempia. Se muokkaa keskustelun aiheita, silloinkin kun puheenaiheet liittyvät naisiin. Sihvola kertoo, että joukkuekaverin saatua perheenlisäystä viime viikolla IFK:n kopissa puhuttiin synnytyksestä.

”Jos joukkueessa on nuoria sinkkupoikia, varmasti puheenaiheetkin ovat erilaisia”, Sihvola arvioi.

Lisäksi Sihvola muistuttaa, että vastakkaisesta sukupuolesta puhumiseen saattaa vaikuttaa sekin, onko läsnä vain saman sukupuolen edustajia vai molempia.

”Uskoisin, että se pätee myös tilanteisiin, jossa naiset puhuvat keskenään miehistä.”

Lind muistaa kehityskaaren nuoresta pelaajasta kiekkoilijakonkariksi.

”Nuorena kausiohjelman tullessa plärättiin ensin, että missä kohden voisi olla saunailtapaikka. Sitten juttu muuttui.Vanhempana pläräsi, että tuolloin ei ainakaan ole saunailtaa”, Lind sanoo.

Tällä hetkellä Lind on koppielämässä mukana juniorivalmentajana. Siinä vaiheessa pelaaja on alkuvaiheessa uraansa myös koppielämässä.

”Joukkueeseen kasvetaan. Ei kukaan pelaaja tule 25-vuotiaana yhtäkkiä koppiin. Juniorivalmentajana huomaa, miten puheenaiheet muuttuvat. Ehkä jossain välissä tietokoneista puhuminen vaihtuu tytöistä puhumiseen”, Lind pohtii.

Joka tapauksessa pukukoppi on paikka, jossa urheilujoukkuetta mitataan. Kopin ilmapiiri voi vaikuttaa esityksiin myös kentällä.

”Kauden tavoite on yhteinen, ja on elintärkeää, miten joukkue hitsautuu. On tärkeää, ettei koppiin tule kuppikuntia. Jos tunteet nousevat kentällä harjoituksissa pintaan, pitää huolehtia, ettei se jatku kopissa”, Sihvola kuvaa.

Lind muistuttaa, että pukukopissa syntyy elämänmittaisia ystävyyksiä.

”Siellä jaetaan surukin. Hyvä koppi voi olla hiljainen, kun peli kulkee. Koppia mitataan, kun menee huonosti. Silloin on tärkeää, että asiat voidaan käsitellä puhumalla”, Lind sanoo.

Pete Aarre-Ahtio