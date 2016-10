Tenniksen raikulipoika osoitti mieltään ja pelasi tahallaan huonosti: ”Jos fanit ymmärtäisivät, mistä he puhuvat, he olisivat kentällä ja menestyisivät”

Tenniksen raikulipoikana tunnettu australialaispelaaja Nick Kyrgios osoitti rajulla tavalla mieltään Shanghai Masters -turnauksessa keskiviikkona.

Maailmanlistan 14:ntenä majaileva Kyrgios otti ottelun aikana yhteen tuomarin kanssa. Hän myös tunnusti, ettei yrittänyt pelata kunnolla hävittyään saksalaiselle maailmanlistan 110:nnelle Mischa Zvereville 6–3, 6–1.

Tuomari Ali Nili oli kehottanut Kyrgiosia pelaamaan ammattimaisesti sen jälkeen, kun tämä löi tahallisen löysän syötön Zverevin puolelle ja Zverev siirtyi avauserässä 4–1-johtoon.

Toisessa erässä 1–1-tilanteessa Zverevillä oli syöttövuorollaan pelipallo, ja Kyrgios lähti kävelemään kohti tuoliaan ennen kuin syöttö oli edes laskeutunut maahan.

Zverev pelasi muutoinkin tahallisen huonosti. Hän sanoi pelin jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan valinneensa ottelusta ”helpon ulospääsyn”.

Paikalle olleet fanit eivät pitäneet näkemisestään, ja buuasivat Kyrgiosin ulos kentältä. Kyrgiosilta kysyttiin, ymmärtääkö tämä, mikseivät fanit pitäneet näkemästään.

”En lainkaan.”

”Jos he ymmärtäisivät, mistä he puhuvat, he olisivat tenniskentällä ja menestyisivät.”

”Ei, en voi ymmärtää heitä lainkaan. He eivät tiedä, mitä käyn läpi.”

”En ole heille mitään velkaa. Tämä on minun valintani.”

Kyrgios vetosi siihen, ettei hänen pelejään ole pakko tulla katsomaan.

”Jos ette pidä tästä, en pyydä teitä katsomaan. Menkää muualle. Jos olette niin hyviä antamaan neuvoja ja niin hyviä tenniksessä, miksi ette ole yhtä hyviä kuin minä? Miksi te ette ole kiertueella?”

Kyrgios myös sanoi, ”ettei voisi vähempää välittää” siitä, pääseekö hän kauden päättävään ATP-finaaliturnaukseen Lontooseen. Kuukauden päästä käynnistyvään turnaukseen pääsevät maailmanlistan kahdeksan parasta pelaajaa.

Kyrgios tunnetaan huonosta käytöksestään tenniskentillä.

Viime vuonna hän esimerkiksi sanoi Montrealin turnauksessa törkykommentteja vastustajalleen Stan Wawrinkalle. Kyrgios väitti ottelun aikana, että Wawrinkan tyttöystävä on harrastanut seksiä tennispelaaja Thanasi Kokkinakiksen kanssa.