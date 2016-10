Uuden-Seelannin rugbyssa useita skandaaleja – pelaaja pidätettiin väkivallan ja raiskausaikeiden vuoksi

Uuden-Seelannin rugbyn ympärillä on kuohunut viime aikoina myrskyisällä tavalla. Tuoreimpana paljastunut tapaus on lisäys jo entisestään vakavaan sarjaan: Mid Canterburya edustava pelaaja pidätettiin lokakuun alussa syytettynä pahoinpitelystä, jonka yhteydessä hän aikoi raiskata uhrinsa. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Uuden-Seelannin maajoukkueessakin pelanneita Dan Carteria ja Joe Rokocokoa kuultiin vastikään dopingasioissa, kun heidän virtsanäytteestään oli löytynyt kiellettyä kortikosteroidia.

Carterin ja Rokocokon manageri kiisti kuitenkin pelaajien tehneen mitään väärää. Hän sanoi, että pelaajille on myönnetty lääkinnällinen erivapaus kyseiseen dopingiksi luokiteltavaan aineeseen.

Maajoukkuepelaaja Aaron Smith puolestaan lähetettiin vastikään kotiin maajoukkuematkalta Etelä-Afrikasta, kun hän oli ”rikkonut joukkueen normeja”. Smithin nähtiin kävelleen lentokentällä naisen kanssa vammaisille tarkoitettuun wc-koppiin. Hänen kuultiin harrastaneen kopissa seksiä.

Tapauksessa kuohutti sekin, että Smithin tiedettiin seurustelevan toisen naisen kanssa.

Elokuussa uusiseelantilainen ammattilaisjoukkue Chiefs oli palkannut tanssijan esiintymään seuran tapahtumassa. Nainen kertoi Uuden-Seelannin radiolle, että häntä oli muun muassa kopeloitu haarojen välistä ja solvattu sanallisesti.

Chiefsin sponsorin Gallagherin johtoportaaseen kuuluva Margaret Corner kuohautti tapahtuneen jälkeen keitosta omilla kommenteillaan.

”Jos nainen riisuu vaatteensa ja kävelee miesjoukon edessä, mitä meidän pitäisi tehdä, jos joku heistä haluaa koskettaa häntä?” Corner sanoi.

Lisäksi syyskuussa lupaavaa uusiseelantilaispelaajaa Losi Filipoa syytettiin neljän ihmisen pahoinpitelystä. Heistä kaksi oli naisia.

Filipoa ei tuomittu, mikä herätti monissa suuttumusta.

Pelikentillä Uudella-Seelannin miehillä on mennyt hyvin, sillä maajoukkue on voittanut kaksi viimeisintä rugbyn maailmanmestaruutta vuosina 2011 ja 2015. Rion olympialaisissa tänä vuonna joukkue putosi tosin puolivälierissä Fidziä vastaan.

Uuden-Seelannin naiset ylsivät Riossa olympiahopealle.