Laineen varaustilaisuudessa pessyt Matthews aloitti NHL-uransa historiallisen häikäisevästi – katso kaikki neljä maalia

Patrik Laine ja Auston Matthews kävivät kovan kilpailun NHL:n viime kesän ykkösvarauksen paikasta. Tittelin vei lopulta yhdysvaltalaissentteri, jonka Toronto Maple Leafs varasi.

Tämän kauden avauskierroksen perusteella valintaa on vaikea pitää epäonnistuneena, sillä 19-vuotias tulokas aloitti NHL-uransa historiallisella tavalla.

Hän mätti ensimmäisessä pelissään peräti neljä maalia, kun Toronto taipui jatkoajalla Ottawa Senatorsia vastaan maalein 4–5. Hattutemppu syntyi kolmella ensimmäisellä laukauksella, ja aikaa kului 21.25.

Illan neljäs osuma nähtiin vielä toisen erän lopussa, mutta kolmannessa erässä isäntien Kyle Turris tasoitti. Jatkoajalla sama mies nousi ratkaisijaksi laukoen voittomaalin juuri Matthewsin estelyistä huolimatta.

