Valmentajalegenda Immo Kuutsa arvioi Mika Myllylän kuolemaa: ”Ampumalla hän ei päiviään päättänyt”

Lähes kaiken nähnyt ja kokenut Suomen hiihdon pitkäaikainen päävalmentaja Immo Kuutsa sai yllättävän pyynnön seitsemän vuotta sen jälkeen, kun hän oli jättänyt maajoukkueen.

Nuori nouseva kyky ja Kuutsan silmissä poikkeuksellisen lahjakas hiihtäjä Mika Myllylä lähestyi häntä Albertvillen olympialaisten päätösbanketissa vuonna 1992.

Myllylä oli Kuutsan mukaan juhlinut ja ”vilkkaalla päällä” – ja pyysi Kuutsaa henkilökohtaiseksi valmentajakseen.

Kuutsa oli tuolloin kisoissa ampumahiihdon valmennusjohtaja.

Myllylä, 22, oli puolestaan saavuttanut Les Saisiesin olympialaduilla sijat 14, 20 ja 34. Hän oli tyytymätön tuloksiinsa.

”Oli hilkulla, ettei minusta tullut hänen valmentajaansa. Minulla oli siihen aikaan paljon muita sitoumuksia, joten en voinut sitoutua kenenkään henkilökohtaiseksi valmentajaksi”, Kuutsa muistelee torstaina julkaistussa elämäkerrassaan Immo Kuutsan tarina – valmentajalegendan ura tähtien rinnalla (Docendo).

Kirjan on kirjoittanut urheilutoimittaja Ari Pusa.

Kuutsa kertoo yllättyneensä Myllylän pyynnöstä.

Myllylä oli seurannut, kuinka Kuutsan johdolla Suomen ampumahiihdossa oli siihen aikaan nousun merkkejä.

”Olet sellainen valmentaja, että jos tartut johonkin, niin tulosta tulee. Kova linja”, Myllylä perusteli Kuutsan mukaan pyyntöään.

”Olin otettu pyynnöstä, mutten voinut siihen suostua. Minulta olisi mennyt työpaikka. Sanoin Mikalle, että hänen pitää panna kaikkensa peliin. Hän kyllä pärjää, kun hänellä on tuo asenne”, Kuutsa sanoo kirjassa.

Myöhemmin Myllylästä tuli yksi aikansa menestyneimmistä ja tunnetuimmista suomalaisista urheilijoista, kun hän voitti mm. olympiakultaa, neljä maailmanmestaruutta ja tukun muita arvokisamitaleita.

Myllylän ja Kuutsan välille oli syntynyt yhteys, joka jatkui myös Myllylän uran jälkeen.

Kuutsa kertoo kirjassa, kuinka hän pyysi Myllylän Sonkajärvelle Salojärven jäälle kalaan muutama viikko sen jälkeen, kun Myllylä oli viiden muun suomalaishiihtäjän kanssa jäänyt kiinni Lahden MM-kisojen dopingtesteissä vuonna 2001.

”En kysele häneltä yksityiskohtia. En vielä. Aistin, että hän puhuu, kun on sen aika.”

Kuutsan mukaan Myllylä purkikin lopulta hänelle tuskaansa.

Kahden vuoden kilpailukiellosta vapauduttuaan Myllylä palasi vielä kilpaladuille, mutta ei arvokisoihin.

Vähitellen hän myös ajautui erilaisiin ongelmiin. Myllylä kuoli 41-vuotiaana heinäkuussa 2011.

Kuutsa esittää kirjassa saman kysymyksen, johon monet muutkin ovat kaivanneet vastausta. Miten tai mihin Myllylä kuoli?

”Viranomaiset eivät ole kertoneet tarkkaa kuolinsyytä, joten on esitettävä vain arvailuja. Hän otti niin paljon viinaa ja huumeita, että kuoli siihen. Tai hän kaatui ja löi päänsä. Tai sitten hän oli kaatunut vessassa oksentaessaan muovipussiin ja tukehtunut. Mika oli hommannut myös aseen, kun huumejengi vainosi häntä, mutta ampumalla hän ei päiviään päättänyt”, Kuutsa pohtii kirjassa.

Kuutsa miettii myös, mikä rooli uran jälkeisellä, pääasiassa kohujen sävyttämällä mediajulkisuudella oli Myllylän kuolemaan.

”Voidaan kysyä, murhasiko media Mika Myllylän? Aina, kun hän soitti minulle päihtyneenä, hän oli täynnä pyhää vihaa mediaa kohtaan.”

Vuonna 1937 syntynyt Kuutsa toimi hiihtomaajoukkueen päävalmentajana kaikkiaan 13 vuotta, 1972–85.

Tuona aikana mitalimenestystä tuli olympia- ja MM-kisoissa nykyiseen verrattuna hulppeasti.

Yksi hiihtäjä oli maajoukkueessa koko Kuutsan pestin ajan. Hän oli Juha Mieto, joka nousi Lake Placidin olympiakisojen (1980) kuulun sadasosasekunnin tappion myötä kulttimaineeseen ja myöhemmin kansanedustajaksikin.

Kuutsa kuvaa kirjassa hauskoilla anekdooteilla ryyditettynä vaiheitaan Miedon kanssa. Alku oli takkuileva, mutta vähitellen kehittyi edelleen jatkuva ystävyys.

Kerran jos toisenkin Mieto itki ja purki Kuutsalle pettymystään katkerien tappioittensa jälkeen. Se tapahtui yleensä saunassa.

”Luottamus puolin ja toisin on ollut rikkumatonta. Urheilijalla ja valmentajalla oli välillä kovia yhteenottoja, muttei koskaan mitään dramaattista tai peruuttamatonta”, kirjassa todetaan.

Omasta näkökulmastaan Kuutsa kertoo myös muista päävalmentajakautensa menestysurheilijoista, mm. Helena Takalosta, Marja-Liisa Kirvesniemestä (o.s. Hämäläinen ) ja Marjo Matikaisesta.

Ari Pusa: Immo Kuutsan tarina – valmentajalegendan ura tähtien rinnalla. Docendo. 248 s.

Poimintoja kirjasta

Monta känniä jemmassa

Immo Kuutsa kertoo joskus luvanneensa leikillisesti, että hän vetää jokaisesta kultamitalista ja maailmanmestaruudesta päänsä täyteen. Hän ei kuitenkaan ilmoittanut ajankohtaa eikä vuotta, koska sen tekee.

”Minulla on monta hyvää humalaa jemmassa. Juhlimisessa minua on pidetty tosikkona, mutta osaan olla humalassa ilman viinaakin. Silloin pitää juhlia, kun on juhlan aika. Viina ja vieraat naiset eivät kuulu huippu-urheiluun.”

”Minulla on puhdas omatunto”

Kirjassa puidaan myös hiihdossa esiintynyttä dopingia ja Kuutsan valmentajakauteenkin kohdistuneita dopingepäilyjä.

Kuutsa vakuuttaa, että hänen aikanaan Suomen maajoukkueessa ei käytetty dopingia.

”Minulla on itselläni täysin puhdas omatunto. Olen kytännyt sitä, ettei kukaan tee mitään, mikä on ollut kiellettyä. Minulla on yhä se usko, että jos ihminen on synnynnäisesti lahjakas urheilija, hän pärjää puhtain keinoin oikealla harjoittelulla ja panee itsensä likoon.”

Syyllisyyttä Kaisa Variksesta

Kuutsa sanoo tuntevansa syyllisyyttä siitä, että kerran jo hiihtäjänä dopingista kärähtäneestä Kaisa Variksesta tuli ampumahiihtäjä.

Kuutsa houkutteli Variksen kokeilemaan ampumahiihtoa.

Kun Varis oli lajiin kiinni päästyään kerran voittanut maailmancupin osakilpailun ja antanut positiivisen dopingnäytteen, Kuutsa kannusti Varista avautumaan ja kertomaan julkisesti tapahtuman taustat ja sen, miten tähän oli jouduttu.

Kirjan mukaan Varis mietti asia pitkään mutta päätti lopulta pysyä vaiti.

Kirvesniemi vs. Matikainen

Kuutsa kommentoi hiihtomaajoukkueen tapahtumia myös ajalta, jolloin hän ei ollut enää mukana. Kyse oli mm. Marja-Liisa Kirvesniemen ja Marjo Matikaisen viileistä väleistä.

Naiset eivät tulleet toimeen keskenään. Kirjan mukaan Matikaista ärsytti se, että Kirvesniemi toi Lahden vuoden 1989 MM-kisojen majoitukseen tyttärensä. Leluja oli levällään käytävällä, ja Matikaisella keitti joskus yli.

”Naisten välillä kipunoi. Syntyi kuningattarien henkinen kamppailu”, kirjassa sanotaan.

Politiikkaa ja lobbausta

Kuutsa oli Suomen hiihdossa systemaattista valmentautumista voimakkaasti kehittänyt valmentaja. Samaan hän pyrki ampumahiihdossakin.

Lisäksi Kuutsa oli armoitettu verkostoituja ennen kuin sitä termiä edes käytettiin.

Hiihdossa hän vaikutti pitkään päättäjänä ja taustavaikuttajana Hiihtoliiton valtuustossa ja oli taitava kabinettipeluri, lobbaaja. Tässä roolissa hän sanoo viihtyneensä hyvin.

Kuutsa toimi pitkään kotikaupunkinsa Iisalmen kuntapolitiikassa ja pyrki myös kokoomuksen ehdokkaana eduskuntaan.

”On tullut yritettyä kampittaa ja tukea. Vaaleja on hävitty ja voitettu, mutta aina olen ajatellut Hiihtoliiton parasta. Aina en ole onnistunut. Aina ei ole mennyt Hiihtoliiton parhaaksi.”

Edelleen Kuutsa on usein paikalla maan merkittävimmissä hiihtokilpailuissa.

Tavaramerkkinä hiustyyli

Kuutsa on selvinnyt kolme kertaa kolhuilla vakavasta auto-onnettomuudesta.

”Toivon, että saan kuolla terveenä ja että jäljellä olevat hiukset säilyvät”, Kuutsa sanoo.

Hän tuli aikoinaan tunnetuksi myös terävämuotoisesta otsatukastaan. Hiustyylistä on tullut hänen tavaramerkkinsä, joka oli mukana myös eduskuntavaalikampanjoissa.