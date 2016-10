Dopingista kärynneelle Johaugille irvailtiin somessa – suomalaisetko vahingoniloisia?

Norjan hiihtokuningattaren Therese Johaugin dopingkäry sai aikaan melkoisen kohun Norjassa, ja myös sosiaalisessa mediassa asia herätti suurta huomiota.

Etenkin suomalaiset tuntuivat päästäneen vahingonilonsa valloilleen, sillä monessa viestissä kuittailtiin varsin ivallisesti kärystä.

Norjalaiset ovat toistuvasti jaksaneet muistuttaa vuoden 2001 Lahden suomalaiskäryistä, ja viimeaikaiset norjalaiskäryt ovatkin syöneet hiihdon mahtimaan uskottavuutta melkoisesti.

Johaug kertoi saaneensa kiellettyä ainetta elimistöönsä huulirasvasta, jonka käytön piti maajoukkueen lääkärin mukaan olla hyväksyttyä. Selitys ei toistaiseksi ole saanut suurta ymmärrystä, ja pakkauksen kyljessä on sen verran iso varoituskuva, että vahinkoon on hieman vaikea uskoa.

So... it's official - Johaug failed a test because of clostebol. Think everyone outside Norway knew she will eventually fail it