Suomen antidopingtoimikunnan pääsihteeri Norjan tähtihiihtäjän kärystä: ”Todennäköistä on, ettei hän kerta kaikkiaan ole tiennyt steroideista”

Suomen Antidopingtoimikunnan Adt:n pääsihteeri Harri Syväsalmi arvioi, että dopingista kärynnyt norjalainen tähtihiihtäjä Therese Johaug on tuskin tiennyt käyttävänsä dopingia.

Johaug on norjalaislehdistön mukaan ilmoittanut testin yhteydessä käyttäneensä anabolisia steroideja sisältävää Trofodermin-huulirasvaa.

”Voiko kukaan olla niin tyhmä, että ilmoittaa testitilanteessa käyttäneensä anabolisia steroideja”, Syväsalmi kysyy.

”Todennäköistä on, ettei hän kerta kaikkiaan ole tiennyt, että rasvassa on anabolisia steroideja. Mutta toinen asia on se, olisiko hänen pitänyt tietää tai olisiko lääkärin pitänyt tietää. Sitä aletaan nyt arvioida.”

Norjalaislehdistön mukaan Johaug on käyttänyt haljenneisiin huuliinsa Trofodermin-nimistä huulirasvaa 4.–15.9. Hänet on testattu toistaiseksi tuntemattoman tahon toimesta 16.9.

Syväsalmen mukaan rasva sisältää klostebolia, voimakasta anabolista steroidia, joka imeytyy haljenneisiin huuliin nopeasti ja joka havaitaan pientenkin pitoisuuksien osalta. Klostebolia on käytetty aiemmin ainakin Itä-Saksassa, Syväsalmi sanoo.

Norjan hiihtojoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen kertoo norjalaislehdistölle, että häneltä on loppunut Italian leirillä kortisoni, jonka jälkeen hän on pyytänyt paikallisesta apteekista rasvaa. Bendiksen on kertonut saaneensa apteekilta vahvistuksen, että rasvaa voi käyttää.

”Norja on taustaryhmältään ja resursseiltaan maailman kovin hiihtomaa”, sanoo Syväsalmi.

”Onko uskottavaa, että sen lääkäriltä loppuu kortisoni? Onko uskottavaa, että lääkäri ei lue purkin kyljestä, että rasvassa on anabolisia steroideja?”

Syväsalmen mukaan kertomuksen uskottavuutta punnitaan nyt kansainvälisessä hiihtoliitossa FIS:ssa.

”Lähtökohta on neljän vuoden kilpailukielto. Jos voidaan osoittaa, että kyse ei ole tahallisuudesta, se voi alentua kahteen vuoteen.”

”Jos tuottamuksen aste on vähäinen tai olematon, teko voi teoriassa mennä jopa rangaistuksetta. [ Martin Johsnrud ] Sundby sai kaksi kuukautta”, Syväsalmi lisää.

Norjalainen maastohiihtäjä Sundby jäi viime heinäkuussa kiinni astmalääkkeen käytöstä.

”En ala spekuloimaan tarinan uskottavuudella. Fakta on se, että kaksi norjalaista huippuhiihtäjää on lyhyen ajan sisällä jäänyt kiinni anabolisista steroideista.”