Hiihtovalmentaja Jarmo Punkkinen uskoo: ”Johaugilla on huonoa tuuria” – ei tietoista dopingin käyttöä

Kokenut hiihtovaikuttaja ja -valmentaja Jarmo Punkkinen uskoo, ettei Therese Johaug ole käyttänyt tietoisesti dopingia eikä hänelle ole dopingia myöskään tietoisesti annettu.

Norjan hiihtotähti Johaug jäi kiinni anabolisesta steroidista klostebolista. Norjan hiihtomaajoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen otti vastuun, ja aineen väitettiin tulleen Trofodermin-huulivoiteesta, jota Johaug oli käyttänyt auringon polttamiin huuliinsa oltuaan hiihtoleirillä Italiassa elokuussa.

”Minä ainakin uskon, että tarina on hyvin pitkälle niin kuin se on kerrottu. Tällaista vain voi käydä. Tässä on ollut huonoa tuuriakin – täysin tuntematta ainetta, huulirasvaa ja sitä, pitääkö paikkansa, että ainetta käsitellään huuliin, se imeytyy verenkiertoon ja näkyy vielä parin viikon päässä testeistä. Mitään tällaisia asioita en pysty sanomaan, mutta tarina tuntuu uskottavalta”, Punkkinen sanoo.

Punkkinen kuitenkin muistuttaa, että urheilijalla on taustajoukkoineen täysi vastuu siitä, mitä elimistöön päätyy.

”Sen takia tästä ilmeisesti tulee kova tuomio. Vaikka tuntuu, että huulirasva on kaukana dopingista, missä tahansa voi näköjään voi olla mitä tahansa.”

Punkkinen toimii ampumahiihtäjien Kaisa Mäkäräisen ja Olli Hiidensalon hiihtovalmentajana. Punkkinen kertoo myös puhuneensa heidän kanssaan, millaista tarkkaavuutta on noudatettava siinä, mitä elimistöön päätyy.

”Näistä on puhuttu. Mutta kun tällaista lukee, itsellekin tulee huono olo, onko riittävästi huomannut varoittaa Kaisaa ja Ollia näistä asioista. Tiedän kuitenkin, että molemmat ovat tarkkoja näiden asioiden suhteen. Kaisa erityisesti, kuten naiset yleensä ovat älyttömän tarkkoja.”

Punkkinen sanoo pitäneensä Norjaa korkean moraalin hiihtomaana, mutta Johaugia edeltävät tapahtumat ovat vaikuttaneet hänenkin mietteisiinsä.

Norjan miesten ykköshiihtäjä Martin Johnsrud Sudby jäi keväällä kiinni astmalääkkeen liikakäytöstä. Lisäksi julkisuuteen on paljastettu tietoja, joiden mukaan terveillekin urheilijoille on Norjassa tarjottu astmalääkkeitä.

”Astmakohu, joka on ollut taustalla, osoittaa, että ihan puhtain eväin ei olla kyllä Norjassa oltu liikkeellä. Toiminta on ollut selvästikin tarkoitushakuista. Tämä huulirasva osui vain huonoon saumaan”, Punkkinen sanoo.

”Johaugin käry on älyttömän huono asia urheilulle – kestävyysurheilulle ja hiihtourheilulle erityisesti. Tämä on todella huono päivä urheilulle.”

Punkkinen sanoo, että Johaugin käry on silti osoitus siitä, että testaus- ja kontrollijärjestelmä toimii.

”Mitä enemmän testataan, sen parempi. Tämä lisää urheilijoissa vastuullisuutta ja varovaisuutta.”

Norjan hiihto on joutunut dopingkäryjen myötä uudenlaiseen myrskyyn, jollaisesta Suomella on kokemusta 15 vuoden takaa: Lahden MM-kisojen skandaalista vuodelta 2001. Punkkinen ei kuitenkaan halua lähteä opastamaan norjalaisia skandaalin käsittelyssä.

”En mielellään ole oppimestari, lääkäri enkä tuomari. Minusta urheilussa pitäisi kaiken kaikkiaan olla kilpakumppaneita, muun maalaisia ja yhteisöä kohtaan nöyrä, eikä lähteä hirveästi syyttelemään. Itse tekee työt omalla tahollaan työt niin hyvin kuin pystyy ja niin hyvällä moraalilla kuin se on mahdollista.”

”Lisäksi ovat kontrollijärjestelmät, jotka tekevät omalta osalta parhaansa, yrittävät siivota urheilua ja pitää sen sellaisena kuin se on tarkoitettu olevaksi. En lähde neuvomaan”, Punkkinen sanoo.