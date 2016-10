Norjalaisasiantuntija Therese Johaugin dopingkärystä: ”Me haluamme uskoa häntä”

Norjassa huippuhiihtäjä Therese Johaugin torstaina ilmi tullut dopingkäry on otettu vastaan tyrmistyksellä.

Erityisen pahasti tapaus iskee, koska se seuraa toisen huippuhiihtäjän Martin Sundbyn aiempaa dopingkäryä, toteaa dopingiin erikoistunut TV2:n asiantuntija ja entinen kilpapyöräilijä Mads Kaggestad HS:lle. Sundby jäi kiinni astmalääkkeen liiallisesta käytöstä.

”Tämä on kamalaa heille. He ovat kaksi suurinta tähteämme kansainvälisesti, eivätkä he tarvitse tällaista nyt. Heidän on käytävä rutiininsa läpi, eikä tällaista saa enää tapahtua”, hän sanoo.

Kaggestad toteaa, että monet ovat nyt hiihtomaa Norjassa vihaisia. Hän ei silti usko, että norjalaiset hylkäävät täysin hiihtotähtiään. Osan luotto maailman tämän hetken ykköshiihtäjän Johaugin syyttömyyteen on yhä kova, hän sanoo.

”Täällä Norjassa me uskomme Therese Johaugiin koska me tunnemme hänet. Me haluamme uskoa häntä”, hän sanoo ja tarkoittaa, että kaikissa maissa suhtautuminen omiin urheilijoihin on hienovaraisempaa ja tapauksia tarkastellaan kaikista näkökulmista.

Muiden maiden urheilijoita sen sijaan arvioidaan hiukan kovemmassa sävyssä.

”Uskon, että häntä kuunnellaan Norjassa ja hänen selitystään uskotaan, mutta hän luultavasti saa kilpailukiellon silti", Kaggestad sanoo.

Norjassa huomio on kiinnittynyt erityisesti siihen, mitä Johaug tiesi ja mitä ei.

Useammat paikalliset mediat ovat osoittaneet, että Johaugin huuliinsa käyttämää ja kiellettyjä anabolisia steroideja sisältävää Trofodermin-salvaa myydään sen ostopaikalla Italiassa pakkauksessa, jossa on selvä varoitus dopingista.

Dagbladet-lehti kävi ostamassa kyseistä voidetta juuri siitä apteekista Italiassa, josta Johaugin ja hiihtomaajoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen sitä hankki. Kyseisessä apteekissa voidetta myytiin nimenomaan varoituspakkauksen kanssa, lehti osoitti. Saman teki suomalaishiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen.

Jäljelle jää silti paljon kysymyksiä, kuten saiko Johaug kiellettyjä aineita sisältävän salvan pakkauksen kanssa vai ilman. Tai oliko mahdollista, että kielletty aine oli päätynyt hänen elimistöönsä muuta kautta.

Lisäksi Norjassa muistutetaan, että urheilija on lääkärin neuvoista huolimatta viime kädessä aina vastuussa siitä, mitä aineita hän valitsee käyttää.

Kaggestad toteaa, että tapauksen yksityiskohdat ovat vielä sen verran epäselvät, että niistä on vaikea vetää selviä johtopäätöksiä. Mutta jos tosiaan on niin, että Johaugin lääkäri on saanut pakkauksen, jossa on selvä doping-merkintä, on kyseessä hyvin paha virhe.

”Se on niin paha virhe lääkäriltä, että se vain on kamalaa”, Kaggestad sanoo.

”Voin ymmärtää, että nuori urheilija luottaa lääkäriinsä, mutta tämä vain osoittaa, ettei keneenkään voi luottaa. Hänen (Johaugin) puolustuksensa ei silti ole vahva, koska Wadan koodisto sanoo, että jokainen urheilija on vastuussa siitä, mitä hän päästää elimistöönsä. ”

Johaugin asemaa saattaa Kaggestadin arvion mukaan auttaa se, että hän on niin merkittävä tähti norjalaiselle urheilulle.

”Uskon, että kyseeseen voi tulla jonkinlainen kevyehkö kilpailukielto, koska jos on totta että lääkäri oli vastuussa voiteen käytöstä, kuten he sanovat – silloin Johaugia luultavasti kuunnellaan, sillä hän on hyvin tärkeä tähti Norjalle ja tällaisilla tähdillä on parempi asema kuin pikkutekijöillä uskoisin.”

Norjan antidopigtoimikunta ei ole toistaiseksi käsitellyt tapausta loppuun saakka, mutta se totesi torstaina norjalaisviestimille, että vastaavan rikkeen perusteella voi saada korkeintaan neljän vuoden kilpailukiellon.

Verkkosivusto The Antidoping-Database on tilastoinut yhteensä yhteensä 8 000 tapausta, joista 27:ssä urheilija on jäänyt kiinni samasta aineesta kuin Johaug, klostebolista. He kaikki ovat saaneet kilpailukiellon. Niiden mitat ovat vaihdelleet 15 kuukaudesta neljään vuoteen, kertoo sivustoa ylläpitävä Trond Husø NRK:lle.

”Siksi on helppo vetää johtopäätös, että hän saa ainakin vuoden kilpailukiellon”, hän sanoo.