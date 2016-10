Patrik Laine osui upealla laukauksella yläkulmaan ja valittiin tähdistöön: ”Voit tehdä NHL-urasi avausmaalin vain kerran”

C: Sebastian Aho 0+1

Suomalaisen jääkiekon kohistuin nimi Patrik Laine näytti perjantain vastaisena yönä pystyvänsä kantamaan häneen kohdistetut paineet.

Laine iski NHL-uransa avausmaalin debyyttiottelussaan, kun Winnipeg Jets nousi kolmannessa erässä 1–4-tappioasemasta makeaan 5–4-jatkoaikavoittoon Sebastian Ahon edustamasta Carolina Hurricanesista.

”Se oli uskomaton tunne. Voit tehdä NHL-urasi avausmaalin vain kerran, ja on hienoa, että se tuli heti ensimmäisessä pelissä”, Laine totesi ottelun jälkeen seuran verkkosivulla.

Laine sivalsi ylivoimalla 3–4-kavennuksen kolmannessa erässä. Maali oli tuttu Lainetta. Hän sai kiekon Tobias Enströmiltä ja sivalsi kiekon viuhuvalla laukauksella yläkulmaan ohi maskissa olleen Cam Wardin.

Ottelun kolmostähdeksi valitun Laineen vanhemmat olivat katsomassa poikansa ensimmäistä ottelua, mutta pelaaja kertoo keskittyneensä peliin.

”Tiesin kyllä, missä he istuivat, mutta yritin olla katsomatta liikaa sinnepäin. Oli varmasti hieno hetki heille nähdä poikansa tekevän avausmaalinsa NHL:ssä.”

