HS Oslossa: Norjalaiset luottavat hiihtotähteensä – ”Sehän oli vain huulirasvaa”

”Google-haku olisi auttanut dopingin huomaamisessa.”

”Luotto norjalaishiihtoon koetuksella.”

”Kilpailijat tuomitsevat ulkomailla.”

Norjalaislehtien lööppeihin ei mahtunut perjantaina paljon muuta kuin yksi asia — maailman ykköshiihtäjän Therese Johaugin dopingkäry ja huuliin käytetty kiellettyä anabolista steroidia sisältänyt rasva.

Yli sadan hiihto-olympiamitalin Norjalle jo toinen perättäinen huipputason käry on kova asia. Oslon kaduilta on silti vaikea löytää norjalaista, joka uskoisi norjalaishiihtäjien pärjäävän kepulikeinoilla.

”Olen täysin varma, että hän on syytön!” puuskahtaa vanhempi nainen, joka ei halua nimeään lehteen.

Hän tulee Johaugin kotikylästä, pienestä Dalsbygdasta Oslosta pari tuntia pohjoiseen ja sanoo, että siellä väki yksinkertaisesti on rehellistä.

”Hän on syytön”, nainen toistaa täysin vakuuttuneena.

Sama viesti toistuu lyhyellä kyselykierroksella.

”Tämä on hirveää, aivan kamalaa. Mutta uskon, että hän on syytön. Sehän oli vain huulirasvaa”, toteaa Janne Røhmen, itsekin hiihtoa harrastava oslolainen.

Johaug, olympiavoittaja ja seitsenkertainen maailmanmestari, on ollut viime ajat Norjan ehkä rakastetuimpia jollei rakastetuin urheilija. Kaikkien tuntema ja monien ihailema.

Nyt moni Norjassa näkee idolinsa uhrina.

”Hän on ikoni ja hän on syytön. Itsekin käytän huulirasvaa, jos huuleni palavat”, sanoo Alf Mange Rygg, itse vankkumaton hiihdon seuraaja ja harrastaja Oslosta.

”Mielestäni on liian helppoa saada tuomio tällaisista asioista. Kyse oli palaneista huulista, ihan mitättömästä asiasta, ja hän sai voiteen maajoukkueen lääkäriltä”, hän sanoo.

Rygg toteaa silti, että käytäntöjä olisi muutettava ja dopingiin suhtauduttava vakavasti, ettei sama tapahdu uudelleen.

Samoin olisi muutettava suhtautumista muiden maiden dopingkäryihin. Vastaisuudessa niitä ehkä ymmärretään Norjassa paremmin, Rygg uskoo.

”Muistan hyvin, kun joitakin vuosia sitten oli suuri dopingkohu Suomessa. Uskon, että olisimme nyt ymmärtäväisempiä sen suhteen, vaikka kyse olikin ihan erilaisesta tapauksesta”, Rygg sanoo Lahden dopingskandaaliin viitaten.

Norjalaisten suopea suhde Johaugin käryyn näkyi perjantaina myös norjalaisen Verdens Gangin nopeasti tuottamassa kyselyssä.

35 prosenttia vastaajista katsoi, ettei Johaugilla on joko vain pieni vastuu asiasta tai ei lainkaan vastuuta. Vajaat 30 prosenttia vastaajista katsoi, että Johaug on käryynsä jonkin verran tai täysin syyllinen.

”Täällä Norjassa me uskomme Therese Johaugiin koska me tunnemme hänet. Me haluamme uskoa häntä”, sanoi TV2:n dopingasiantuntija ja entinen kilpapyöräilija Mads Kaggestad HS:lle aiemmin.

Kaikissa maissa suhtautuminen omiin urheilijoihin on hienovaraisempaa. Ulkomaisia tähtiä sen sijaan arvioidaan kovemmin, hän uskoi.

VG:n kyselyssä liki 60 prosenttia vastaajista katsoi silti, että norjalaisen maastohiihdon maine on nyt heikentynyt vuodentakaisesta.

Yksi hiihtouskonsa menettänyt löytyy viimein myös Oslon kaduilta.

”Minun täytyy olla rehellinen, odotin tätä. Liki kaikissa Skandinavian maissa ja Euroopassa on ollut tällaista, paljon skandaaleja, joten mikseipä Norjassa”, sanoo silloin tällöin itsekin hiihtelevä Helene Opland.

Opland ei usko, että norjalaishiihto on enää puhdasta. Kyse kun on nykyisin vain rahasta.

”Tämä on surullista. Tragedia. En usko, mitä hiihtäjät sanovat. Siis että he olisivat täysin syyttömiä. Koska kyse ei ole enää urheilua, kyse on vain rahasta.”

Therese Johaug puhkesi itkuun tiedotustilaisuudessa

Therese Johaug puhkesi itkuun tiedotustilaisuudessa doping-käryn tultua julki.