Virallinen vahvistus: Nico Hülkenberg siirtyy Renault’n F1-kuljettajaksi – jakoi kiitokset Schumacherille

F1-kuljettaja Nico Hülkenbergin ensi vuoden Renault-tallipaikasta saatiin virallinen vahvistus, kun Renault tiedotti perjantaina sopimuksesta hänen kanssaan.

”Olen erittäin iloinen liittyessäni Renault’n F1-tiimiin vuonna 2017. Renault on aina ollut suuri toimija moottoriurheilumaailmassa, mikä tuo uskomattomia muistoja mieleen: Michael Schumacher ei Renault-aikanaan (vuonna 1995 Benetton-Renault’lla, jolloin Schumacher voitti maailmanmestaruuden) auttanut vain luomaan Saksasta F1-kansaa, vaan hän sytytti myös minun kipinäni kilpa-ajamista kohtaan”, saksalainen Hülkenberg, 29, sanoi.

”Haluan Renault’n perheessä kehittää autoa ja kirjoittaa uusia menestystarinoita”, Hülkenberg ilmoitti.

Hülkenberg debytoi Formula 1 -sarjassa Williamsilla vuonna 2010 toimittuaan edeltävän kauden tallin testikuljettajana. Hän ajoi vuoden 2012 Force Indialla ja seuraavan kauden Sauberilla, kunnes palasi Force Indian riveihin. Hülkenberg on ajanut Force Indialla vuodesta 2014.

Hülkenbergillä on debyyttikaudeltaan tilillään yksi paalupaikka, mutta palkintopallille hän ei ole F1-sarjassa vielä yltänyt.

Hülkenberg tunnetaan ennen kaikkea tasaisena kuljettajana, joka ei useinkaan häikäise, mutta tuo auton yleensä kelvollisille sijoituksille.

”Tarvitsemme seuraavaa askeltamme varten kokeneen kuljettajan, jolla on yhä nälkää palkintosijoille. Nico Hülkenberg täyttää tämän roolin täydellisesti ja on erinomainen täydennys sille, mitä haluamme saavuttaa. Hän on erittäin lahjakas, omistautunut ja motivoitunut kuljettaja. Nico antaa meille mahdollisuuden kääntää kaiken tällä kaudella tekemämme työn paremmiksi tuloksiksi radalla vuonna 2017 ja sen jälkeen”, Renault Sport Racingin puheenjohtaja Jérôme Stoll kommentoi.

Renault’n tiedotteessa puhuttiin vain ”monivuotisesta sopimuksesta”, mutta Autosport-lehden aiempien tietojen mukaan Hülkenbergin sopimus on kaksivuotinen, ja siinä on optio kolmannesta vuodesta.