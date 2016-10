Latvalan vaikeudet saivat jatkoa – meno hyytyi Katalonian viidennellä erikoiskokeella jousitusvikaan

Jari-Matti Latvalan vaikeuksien täyteinen kausi jatkuu mollisointuisena Katalonian MM-rallissa. Volkswagenia kuljettava Latvala joutui pysähtymään viidennelle erikoiskokeelle jousitusvian vuoksi ja jäi pätkän aikana useita kymmeniä sekunteja kärkiautojen vauhdista.

Perjantaina ajetaan yhteensä seitsemän erikoiskoetta, mutta Latvala palaa ralliin vasta lauantaina niin kutsutulla rally 2 -säännöllä.

Latvala oli ennen viidettä erikoiskoetta rallissa kolmantena, 5,7 sekuntia johtanutta tallikaveriaan Sébastien Ogieria perässä.

Kuuden erikoiskokeen jälkeen kärjessä on Hyundai-kuljettaja Dani Sordo 11,8 sekunnin erolla Ogieriin. Kolmantena ajaa Volkswagenin Andreas Mikkelsen, Sordosta 17,6 sekuntia jääneenä.

Jari-Matti Latvala on MM-sarjassa ennen Kataloniaa viidennellä sijalla. Latvala on kerännyt 101 pistettä, kun kärkimies Ogier on ajanut tililleen jo 195 pistettä.